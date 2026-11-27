Следующим летом поклонники Энрике Иглесиаса смогут вживую услышать песни, которые уже несколько десятилетий звучат на радиостанциях и танцполах по всему миру. В программе концерта - романтические баллады и танцевальные хиты, среди которых Hero, Bailando, Bailamos, Escape, I Like It, Tonight (I'm Lovin' You) и Duele el Corazón.