Король латиноамериканской поп-музыки Энрике Иглесиас выступит в Каунасе
12 июня 2027 года на стадионе имени Дарюса и Гиренаса в Каунасе выступит Энрике Иглесиас. Это будет единственный концерт испанского певца в странах Балтии.
Следующим летом поклонники Энрике Иглесиаса смогут вживую услышать песни, которые уже несколько десятилетий звучат на радиостанциях и танцполах по всему миру. В программе концерта - романтические баллады и танцевальные хиты, среди которых Hero, Bailando, Bailamos, Escape, I Like It, Tonight (I'm Lovin' You) и Duele el Corazón.
Энрике Иглесиас считается одним из самых успешных исполнителей латиноамериканской музыки. Начав музыкальную карьеру в 1995 году, он завоевал популярность далеко за пределами испаноязычных стран. Музыкальное издание Billboard признало его лучшим латиноамериканским артистом всех времен.
За свою карьеру певец продал более 180 миллионов записей по всему миру, получил многочисленные платиновые сертификаты, премии Grammy, Billboard Music Awards и другие престижные музыкальные награды.
Иглесиас 154 раза занимал первые места в различных чартах Billboard, в том числе 27 раз возглавлял чарт Hot Latin Songs. За годы своей карьеры он сотрудничал с Уитни Хьюстон, Лайонелом Ричи, Pitbull, Хуаном Луисом Геррой и другими известными исполнителями.
Хотя Энрике Иглесиас уже знаком публике стран Балтии, следующим летом он впервые выступит на стадионе имени Дарюса и Гиренаса в Каунасе. Концерт пройдет под открытым небом на одной из крупнейших концертных площадок Балтии.
Предварительная продажа билетов начнется 3 декабря в 10:00, а общая продажа стартует 4 декабря в 10:00.