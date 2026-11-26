В программе предусмотрены встреча с Дедом Морозом, праздничная лотерея, колесо фортуны, выступления певцов, танцоров и музыкантов, в том числе ансамбля колокольчиков Primus и ансамбля ударных инструментов Ekho. Посетители также смогут увидеть выступление иллюзиониста и спектакль кукольного театра. В 17:00 на сцену выйдут музыкант Fiņķis и Мадонский зеленый хор.