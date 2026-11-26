В это воскресенье в LIDO состоится большой зимний праздник с ярмаркой и концертом
В воскресенье, 29 ноября, в центре отдыха LIDO состоится открытие праздничного сезона. Посетителей ждут концерт, рождественская ярмарка, развлечения для всей семьи и новая световая композиция, напоминающая гигантский снежный шар.
Главным элементом праздничного оформления станет рождественская елка, окруженная огромной светящейся сферой. Над верхушкой дерева расположены сани Деда Мороза, запряженные северными оленями, а у подножия елки, рядом со сказочным домиком, - гном с мешком подарков. Композицию дополняют многочисленные огоньки, снежинки и звезды.
Для посетителей также установили отдельные сани Деда Мороза с северными оленями, где можно будет сфотографироваться. На территории центра отдыха появятся и уже знакомые световые декорации - медведь, варежки и сверкающие шары разных размеров.
Что ждет посетителей 29 ноября?
Мероприятие "Ziemas maģija" ("Зимняя магия") пройдет с 12:00 до 18:00. Его ведущим станет Роберто Мелони, который будет проводить конкурсы и различные развлекательные мероприятия для детей и взрослых.
В программе предусмотрены встреча с Дедом Морозом, праздничная лотерея, колесо фортуны, выступления певцов, танцоров и музыкантов, в том числе ансамбля колокольчиков Primus и ансамбля ударных инструментов Ekho. Посетители также смогут увидеть выступление иллюзиониста и спектакль кукольного театра. В 17:00 на сцену выйдут музыкант Fiņķis и Мадонский зеленый хор.
В течение всего дня будет работать ярмарка KuKü tirgus, на которой более 40 латвийских дизайнеров, ремесленников и домашних производителей представят угощения, подарки и изделия ручной работы.
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Рождественские открытки для пожилых людей
Во время мероприятия будет работать мастерская рождественских открыток. Каждый желающий сможет изготовить открытку и написать в ней праздничные пожелания. Все собранные поздравления будут доставлены пожилым людям, проживающим в центрах социального ухода.
Праздничные декорации в центре отдыха LIDO можно будет увидеть до конца января.