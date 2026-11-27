Хотя ярмарка начинает работу уже сегодня, официальная церемония открытия состоится в воскресенье, 29 ноября, в первый Адвент. В 17:00 на Домской площади выступят певец Маркус Рива и Талсинский белый хор, а в 19:00 - оркестр Военно-воздушных сил США в Европе и Африке.