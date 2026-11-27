Новогодние праздники приходят в Ригу! Сегодня на Домской площади открывается ярмарка
Аромат глинтвейна и имбирного печенья, праздничные огни, деревянные торговые домики и рождественская музыка - сегодня, 27 ноября, в Старой Риге начинает работу традиционная рождественская ярмарка. В этом году на Домской площади разместятся 100 торговых точек, а посетителей ждут концерты, развлечения и вкусные угощения.
Ярмарка откроется сегодня в 11:00 и будет работать ежедневно до 3 января 2027 года включительно. Как сообщает Рижская дума, уже сегодня на Домской площади засияет и праздничная елка.
Что можно будет купить и попробовать?
Латвийские ремесленники и домашние производители предложат посетителям изделия из дерева, игрушки, вязаные вещи, украшения, свечи, кожаные и плетеные изделия, а также другие подарки ручной работы. На ярмарке можно будет попробовать традиционные латвийские блюда, пипаркукас, мед, глинтвейн и другие горячие напитки.
По выходным и праздничным дням дети смогут встретиться с Дедом Морозом и гномами, посетить творческие мастерские, покататься на карусели и пони.
Когда состоится торжественное открытие?
Хотя ярмарка начинает работу уже сегодня, официальная церемония открытия состоится в воскресенье, 29 ноября, в первый Адвент. В 17:00 на Домской площади выступят певец Маркус Рива и Талсинский белый хор, а в 19:00 - оркестр Военно-воздушных сил США в Европе и Африке.
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В течение всего праздничного сезона по выходным на сцене будут выступать хоры, фольклорные коллективы, детские вокальные ансамбли и латвийские музыканты. Запланированы также выступления диджеев.
Кроме того, в субботу, 28 ноября, в 17:00 на Ратушной площади состоится торжественное зажжение главной рождественской елки Риги.
Согласно программе мероприятий, уже сегодня с 20:00 до 23:00 на Домской площади будет играть диджей Карлис Зариньш, а в субботу в это же время - DJ Jāns.
График работы рождественской ярмарки
- С понедельника по четверг - с 11:00 до 21:00;
- по пятницам - с 11:00 до 23:00;
- по субботам - с 10:00 до 23:00;
- по воскресеньям - с 10:00 до 21:00.
По пятницам и субботам торговые точки ремесленников и домашних производителей будут работать до 21:00.
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В праздничные дни предусмотрен особый график:
- 24 декабря - с 11:00 до 20:00;
- 25 декабря - с 11:00 до 23:00;
- 26 декабря - с 10:00 до 23:00;
- 31 декабря - с 11:00 до 02:00 1 января;
- 1 января - с 12:00 до 23:00;
- 3 января - с 10:00 до 18:00.
Вход на ярмарку бесплатный.
Рождественская ярмарка на Домской площади (2025)
28 ноября в самом сердце Старой Риги, на Домской площади, открылась традиционная рождественская ярмарка!