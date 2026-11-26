Картины, которые оживают при свете! В Риге пройдет фестиваль с тысячами авторских работ
5 и 6 декабря в рижском Bellevue Park Hotel пройдет международный фестиваль искусства и авторского творчества Baltic Art ArtLuja. Более 80 художников, дизайнеров и мастеров представят тысячи авторских работ - от новогодних игрушек до ковров ручной работы.
На площади 700 квадратных метров посетители смогут познакомиться с необычными направлениями искусства, пообщаться с художниками и подобрать рождественские подарки, которых не найти в обычных магазинах.
"Есть работы, которым необходимо особое пространство: свет, атмосфера и возможность быть увиденными - их не найти в обычных супермаркетах и торговых центрах. Каждому мастеру важно показать свое творчество миру, но сделать это в одиночку непросто. Когда же художники и мастера собираются вместе, рождается нечто большее, чем выставка, - особая энергия творчества. Именно таким пространством мы хотели сделать Baltic Art ArtLuja", - говорит основательница фестиваля, мастер шелковой флористики Наталья Шумляса.
Фестиваль проходит в Риге с 2015 года. Тогда он занимал всего 90 квадратных метров и объединял 15 мастеров. За 11 лет площадь фестиваля увеличилась почти в восемь раз, а число участников - более чем в пять.
В этом году посетители смогут увидеть работы, которые редко встречаются на обычных выставках и ярмарках. Так, юрмальский художник Виталий Ермолаев, создатель направления светоживописи, представит произведения из своей галереи INNER LIGHT, которую он называет "театром светящихся картин".
Свои работы покажет и Маргарита Наумова, которая занимается сакральной геометрией. По ее словам, творчество помогает человеку лучше понять себя, и для этого совершенно необязательно быть профессиональным художником.
Среди участников фестиваля также будет Елена Сивачева, основательница студии декупажа и декоративного искусства "паРижанка", и сама организатор мероприятия Наталья Шумляса, которая в своей рижской студии ArtLuja создает цветы из шелка.
Помимо знакомства с работами художников и мастеров, посетители смогут всей семьей принять участие в творческих мастер-классах, а также лично пообщаться с авторами и с их помощью подобрать подарки для близких.
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Фестиваль пройдет 5 и 6 декабря в Bellevue Park Hotel по адресу: ул. Слокас, 1, Рига.