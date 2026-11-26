"Есть работы, которым необходимо особое пространство: свет, атмосфера и возможность быть увиденными - их не найти в обычных супермаркетах и торговых центрах. Каждому мастеру важно показать свое творчество миру, но сделать это в одиночку непросто. Когда же художники и мастера собираются вместе, рождается нечто большее, чем выставка, - особая энергия творчества. Именно таким пространством мы хотели сделать Baltic Art ArtLuja", - говорит основательница фестиваля, мастер шелковой флористики Наталья Шумляса.