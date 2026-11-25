Елгавская тюрьма (2026)
Команда Otkrito побывала в Елгавской тюрьме, которая 30 июня 2026 года прекратила работу. После перевода заключенных в другие учреждения территория ...
В Латвии предлагают необычное развлечение на декабрь - экскурсию по бывшей тюрьме с ее сотрудниками
В декабре в бывшей Елгавской тюрьме стартуют групповые экскурсии в сопровождении двух бывших сотрудников учреждения, которые поделятся личными воспоминаниями и расскажут о повседневной жизни за тюремными стенами.
Во время полуторачасовой экскурсии посетители смогут пройти по территории бывшей тюрьмы, осмотреть исторические здания и услышать истории людей, которые когда-то здесь работали. Особенностью нового формата станут не столько исторические факты, сколько живые рассказы и личные наблюдения, позволяющие взглянуть на тюремные будни с другой стороны.
Групповые экскурсии будут проходить каждую пятницу декабря. Максимальное количество участников - 25 человек, стоимость посещения для всей группы составляет 200 евро с НДС.
В декабре продолжатся и уже завоевавшие популярность экскурсии для индивидуальных посетителей. Среди них - "Елгавская тюрьма тогда и сейчас" в сопровождении гида и бывшего сотрудника учреждения, а также познавательные прогулки по территории тюрьмы.
Участники смогут познакомиться с более чем вековой историей одного из старейших мест заключения в Латвии, осмотреть исторические здания, узнать о различных этапах развития тюрьмы, событиях и людях, чьи судьбы были тесно связаны с этим местом.
Стоимость индивидуального посещения для взрослых составляет 8 евро, для студентов, школьников и пенсионеров - 5 евро. Количество участников одной такой экскурсии ограничено 15 людьми.
Что нужно знать перед посещением тюрьмы?
Экскурсия представляет собой 90-минутную пешую прогулку без возможности присесть и отдохнуть. В здании нет лифта, поэтому посетителям необходимо быть готовыми подниматься по лестницам вплоть до четвертого этажа.
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Посещение не подходит для детей дошкольного возраста, а несовершеннолетние во время экскурсии должны находиться под присмотром родителей. Территория тюрьмы сохранилась в своем первоначальном виде и не адаптирована для людей с ограничениями подвижности, зрения или слуха. Кроме того, во время экскурсии запрещено устраивать индивидуальные фотосессии и делать художественные фотографии.
Место встречи участников всех экскурсий - ул. Палидзибас, 3, у входа в административное здание бывшей Елгавской тюрьмы. При посещении необходимо предъявить действительный билет, который можно купить здесь.