Посещение не подходит для детей дошкольного возраста, а несовершеннолетние во время экскурсии должны находиться под присмотром родителей. Территория тюрьмы сохранилась в своем первоначальном виде и не адаптирована для людей с ограничениями подвижности, зрения или слуха. Кроме того, во время экскурсии запрещено устраивать индивидуальные фотосессии и делать художественные фотографии.