"Фестиваль этого года еще раз подтвердил, что в Латвии много молодых и талантливых музыкантов, которым необходима возможность выступать и находить свою аудиторию. В следующем году мы хотим сделать фестиваль еще масштабнее, сохранив его первоначальную идею - поддерживать местную музыку и создавать пространство для встреч артистов, слушателей и представителей музыкальной индустрии", - рассказали организаторы.