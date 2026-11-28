Два дня музыки вдали от городской суеты ждут гостей фестиваля FĀZE
20 и 21 августа 2027 года в Зентенской усадьбе в Тукумском крае в третий раз пройдет фестиваль музыкальных открытий FĀZE. Первые билеты уже доступны по специальной цене, хотя имена участников пока не раскрываются.
Минувшим летом фестиваль FĀZE за два дня представил 24 концерта на двух сценах, объединив начинающих и уже известных латвийских исполнителей. Среди участников были Laika Suns, Bel Tempo, Gapoljeri, Alejas, Idille, Кейтия Барбале, YŪT, Tante Gaida, Tepat, Kaligo и другие местные артисты.
В следующем году организаторы планируют расширить музыкальную программу, включив в нее наряду с молодыми талантами и более известных латвийских исполнителей.
"Фестиваль этого года еще раз подтвердил, что в Латвии много молодых и талантливых музыкантов, которым необходима возможность выступать и находить свою аудиторию. В следующем году мы хотим сделать фестиваль еще масштабнее, сохранив его первоначальную идею - поддерживать местную музыку и создавать пространство для встреч артистов, слушателей и представителей музыкальной индустрии", - рассказали организаторы.
Прошедший летом фестиваль получил множество положительных отзывов как от зрителей, так и от самих музыкантов. Особенно посетители оценили свободную, непринужденную атмосферу и место проведения мероприятия.
Своими впечатлениями в социальных сетях поделился и уроженец Тукумса, на тот момент министр климата и энергетики Янис Витенбергс, посетивший фестиваль вместе с семьей.
"Людям среднего возраста тоже не стоит бояться этого мероприятия. Атмосфера действительно классная", - написал он в Facebook.
Организатором фестиваля выступает FĀZE events - музыкально-культурное объединение, созданное по инициативе молодежи в 2022 году для поддержки начинающих латвийских исполнителей и развития местной музыкальной среды.
Имена артистов и подробности программы фестиваля FĀZE '27 будут постепенно раскрывать в ближайшие месяцы.