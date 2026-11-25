В Лиепае рождественские елки появятся в разных районах города и жители смогут сами их украсить
С 29 ноября в разных районах Лиепаи начнут зажигать рождественские елки, украшать которые приглашают самих жителей. Главная же елка города засияет уже 27 ноября в 19:00 на Рожу лаукумс.
В этом году в Лиепае особое внимание уделяют созданию праздничной атмосферы не только в центре города, но и в жилых районах. Так муниципалитет продолжает традицию, зародившуюся в прошлом году в парке на улице Вентспилс, где в украшении рождественской елки приняли участие местные дети.
В нескольких районах города муниципалитет уже установил елки со световыми гирляндами, а позаботиться об остальных украшениях предлагают самим жителям. Лиепайчан приглашают приносить игрушки, изготовленные своими руками, или другие украшения, подходящие для использования на улице.
Это станет не только возможностью украсить елку своего района, но и поводом познакомиться с соседями, провести время вместе и создать праздничное настроение.
Где и когда зажгут рождественские елки
- 29 ноября в 16:00 - в Северном предместье, в парке на улице Вентспилс возле детской игровой площадки.
- 1 декабря в 18:00 - в Юго-Западном микрорайоне, на рыночной площади по адресу ул. Клайпедас, 104B.
- 3 декабря в 18:00 - в Новой Лиепае, на площади рынка Аннас возле ул. Теодора Брейкша, 45.
- В районе Заля Бирзе елку установят недалеко от библиотеки, на пересечении улиц Гризупес и Талсу. Дополнительная информация будет доступна в местной библиотеке.
- В Каросте рождественская елка появится в саду Atmodas dārzs. Подробности организаторы сообщат позднее.
Рождественские украшения можно будет сделать своими руками
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Чтобы помочь жителям подготовиться к украшению елок, активисты Новой Лиепаи и Юго-Западного микрорайона организуют творческие мастерские.
28 ноября с 13:00 до 16:00 мастерская будет работать в Новой Лиепае по адресу ул. Теодора Брейкша, 45, на втором этаже.
1 декабря в 17:30 мастерская откроется на рыночной площади в Юго-Западном микрорайоне, за полчаса до начала праздничного мероприятия.
А торжественное зажжение главной рождественской елки Лиепаи состоится уже в пятницу, 27 ноября, в 19:00 на Рожу лаукумс. Праздничные мероприятия в этот день будут проходить на протяжении всего дня.