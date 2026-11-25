В этом году в Лиепае особое внимание уделяют созданию праздничной атмосферы не только в центре города, но и в жилых районах. Так муниципалитет продолжает традицию, зародившуюся в прошлом году в парке на улице Вентспилс, где в украшении рождественской елки приняли участие местные дети.