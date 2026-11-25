Среди деревьев и динозавров: в Мазсалаце появилось новое место для семейного отдыха
В парке динозавров в Мазсалаце открылась новая трасса приключений для детей и подростков. Среди деревьев оборудовали полосу препятствий разного уровня сложности, где юные любители активного отдыха смогут проверить свою ловкость, силу и выносливость.
В конце 2025 года завершился четвертый конкурс проектов бюджета общественного участия Валмиерского края, в рамках которого жители сами выбирали инициативы, достойные финансирования. Из 18 представленных на голосование проектов наибольшее количество голосов получила идея создания полосы препятствий в парке динозавров в Мазсалаце.
Теперь проект реализован, и новая площадка уже открыта для посетителей. Трасса оборудована среди деревьев в естественной природной среде и включает препятствия разного уровня сложности. Она дополняет существующую инфраструктуру парка динозавров, предоставляя детям и их родителям еще больше возможностей для активного отдыха на свежем воздухе.
Перед строительством сертифицированные арбористы оценили состояние деревьев и безопасность крепления к ним конструкций. Работы выполнила компания LABIE KOKI eksperti, их стоимость составила 1016,40 евро с НДС. На этапе подготовки проекта также повторно изучили историческую информацию о возможном мемориальном значении этих деревьев для местных жителей.
Обустройством полосы препятствий занималась компания Tīklu parki. Общая стоимость строительных работ составила 22 022 евро с НДС. В дальнейшем здесь планируют установить освещение, чтобы сделать территорию еще более доступной и безопасной для посетителей.
Благодаря инициативе местных жителей в Мазсалаце появилось новое место для активного отдыха, которое сможет порадовать как местные семьи, так и гостей города. Семьи с детьми приглашают посетить парк динозавров, испытать свои силы на новой полосе препятствий и провести время на природе.