Теперь проект реализован, и новая площадка уже открыта для посетителей. Трасса оборудована среди деревьев в естественной природной среде и включает препятствия разного уровня сложности. Она дополняет существующую инфраструктуру парка динозавров, предоставляя детям и их родителям еще больше возможностей для активного отдыха на свежем воздухе.