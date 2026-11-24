Ghetto Games превратит Кипсалу в огромную арену уличного спорта
23 января 2027 года Ghetto Games проведет в выставочном центре на Кипсале масштабный фестиваль уличного спорта FTW (F* The Winter). В двух павильонах одновременно пройдут бои, баскетбольные и футбольные турниры, танцевальные соревнования и состязания с участием знаменитостей.
Организаторы предлагают не ждать лета, чтобы окунуться в атмосферу уличного спорта. На один день выставочные павильоны Кипсалы превратятся в пространство, где спортивные соревнования будут сочетаться с музыкой, шоу и выступлениями известных гостей.
В первом павильоне центральное место займет октагон Ghetto Fight, где пройдут зрелищные поединки. Рядом развернется площадка Ghetto Dance, а в другой части павильона состоится Noratlons с совершенно новой ареной, которую зрители увидят впервые.
Во втором павильоне организуют турнир знаменитостей в формате 4 на 4. Его участникам предстоит столкнуться с необычным правилом, однако подробности организаторы пока держат в секрете и обещают раскрыть ближе к мероприятию.
Здесь же пройдут соревнования по баскетболу 3 на 3, футболу 3 на 3, бразильскому джиу-джитсу и кикбоксингу.
Благодаря сотрудничеству с Центром защиты детей участие в соревнованиях Ghetto Football и Ghetto Basket для спортсменов возрастной категории U17 включительно будет бесплатным.
Помимо спортивной программы, на фестивале будет работать специальная площадка, посвященная психическому здоровью. Посетители смогут пройти проверочный тест, пообщаться с подготовленными молодыми консультантами и специалистами, а также узнать больше о трудностях и рисках, с которыми сталкиваются подростки и их родители.
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В программе также запланированы живые записи подкастов с известными людьми. На территории фестиваля будут представлены местные бренды, а спортивные соревнования будут сопровождаться музыкой.
"Наша цель - собрать всех людей в одном месте, под одной крышей, в тепле, где у них будет возможность вдохновиться, принять участие или просто насладиться началом года. Видя, сколько труда вкладывает команда и насколько сильно она хочет развивать это мероприятие, я могу обещать, что оно станет глотком свежего воздуха для каждого в Риге и по всей Латвии", - рассказал один из представителей Ghetto Games Андрис Бенедиктс Густс.