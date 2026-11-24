"Наша цель - собрать всех людей в одном месте, под одной крышей, в тепле, где у них будет возможность вдохновиться, принять участие или просто насладиться началом года. Видя, сколько труда вкладывает команда и насколько сильно она хочет развивать это мероприятие, я могу обещать, что оно станет глотком свежего воздуха для каждого в Риге и по всей Латвии", - рассказал один из представителей Ghetto Games Андрис Бенедиктс Густс.