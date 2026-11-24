Американский День благодарения отметят в Риге с пирогами, музыкой и кулинарными секретами
28 ноября на Агенскалнском рынке в Риге отметят американский День благодарения. Гостей ждут традиционные пироги, живая музыка, кулинарный мастер-класс и развлечения для всей семьи.
Посольство США в Латвии приглашает жителей и гостей столицы познакомиться с традициями одного из самых любимых американских праздников. Мероприятие также станет завершением праздничного года Freedom 250, посвященного 250-летию независимости Соединенных Штатов.
День благодарения в США традиционно отмечают в кругу семьи и друзей. В этот день американцы собираются за праздничным столом, делятся угощениями и благодарят друг друга за все хорошее, что произошло в их жизни.
На Агенскалнском рынке посетители смогут попробовать классические американские пироги и проголосовать за самый вкусный. Любителей кулинарии приглашают на мастер-класс шеф-повара ресторана Hercogs Науриса Нуммурса, который покажет, как готовить традиционные блюда ко Дню благодарения.
Музыкальную атмосферу создаст оркестр 1-й пехотной дивизии армии США. Кроме того, на рынке разместится передвижная выставка, посвященная отцам-основателям Соединенных Штатов и их роли в создании государства.
Для маленьких гостей подготовят специальный детский уголок с творческими мастерскими, а в торговых павильонах можно будет приобрести блюда американской кухни.
На празднике также будут работать стенды партнеров посольства США, среди которых Coca-Cola, Bourbon Kings, армия США, Ассоциация выпускников американских программ обмена, American Councils for International Education и Балтийско-Американский фонд свободы.