Театр оперетты и музыкального театра подготовил к концу года яркую концертную программу, объединяющую классическую музыку, театральное искусство и праздничную атмосферу. На сцене выступят ведущие солисты театра в сопровождении симфонического оркестра, а специально созданные декорации и мультимедийные решения дополнят музыкальное представление.