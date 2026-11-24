Венский шик, роскошные наряды и музыка любви оживут на новогодних концертах в Латвии
С 16 по 30 декабря в Риге, Юрмале и Вентспилсе состоятся четыре праздничных концерта THE GRAND NIGHT, на которых прозвучат знаменитые венские вальсы и арии из популярных оперетт. Зрителей ждут выступления солистов, симфонического оркестра и танцоров.
Театр оперетты и музыкального театра подготовил к концу года яркую концертную программу, объединяющую классическую музыку, театральное искусство и праздничную атмосферу. На сцене выступят ведущие солисты театра в сопровождении симфонического оркестра, а специально созданные декорации и мультимедийные решения дополнят музыкальное представление.
В программе прозвучат произведения Иоганна Штрауса, Франца Легара, Имре Кальмана, Жака Оффенбаха, Шарля Лекока и других известных композиторов. Зрители услышат как любимые мелодии венской оперетты, так и менее известные произведения французской оперетты, испанской сарсуэлы и английской комической оперы.
Особое место займут арии и ансамбли из знаменитых оперетт "Страна улыбок", "Сильва. Королева чардаша", "Джудитта", "Паганини" и "Фиалка Монмартра". Романтические дуэты, остроумные музыкальные номера и танцевальные композиции позволят зрителям погрузиться в атмосферу классического музыкального театра.
На концертах выступит проживающая в Италии оперная певица Анта Янковска, получившая международное признание благодаря роли Ганны Главари в оперетте Легара "Веселая вдова". К ней присоединятся сопрано Анастасия Долгоненко, обладательница второго места на I Международном конкурсе вокалистов имени Марины Зирдзини, а также сопрано Патриция Козловска.
Мужские партии исполнят ведущий тенор театра Дайнис Скутелис, известный по ролям Эдвина в "Сильве", Октавио в "Джудитте" и Рауля в "Парижской богеме", и опытный баритон Наурис Индзерис.
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Впервые в новогодних концертах оперетты примет участие тенор Юрис Йопе, дебютировавший в театре в 2025 году. Он выступит 16, 18 и 27 декабря.
На заключительном концерте 30 декабря к солистам присоединится молодой баритон Ренарс Томашицкис, который учится в Королевской консерватории Гааги. Этим летом он заслужил овации зрителей на VIII Международном фестивале оперетты.
Праздничную программу дополнят танцевальные выступления Иевы Кемлере и Андрея Филиппова. За дирижерским пультом симфонического оркестра будет стоять Атварс Лакстигала, а ведущей концертов станет творческий директор театра Агия Озолиня-Козловска.
Особую атмосферу создадут сценография художницы Инеты Сипуновой и мультимедийные решения, техническую реализацию которых обеспечат Ансис Горнавс и SND | Stage'n Deco.
Где и когда пройдут концерты THE GRAND NIGHT?
- 16 декабря в 18:00 - концертный зал "Дзинтари", Юрмала.
- 18 декабря в 19:00 - Большая аула Латвийского университета, Рига.
- 27 декабря в 16:00 - театральный дом Jūras vārti, Вентспилс.
- 30 декабря в 19:00 - зал Зиедониса Латвийской национальной библиотеки, Рига.