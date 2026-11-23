Одновременно с главной городской елкой 29 ноября засияет и рождественская аллея на площади у Ганзейской стены. Уже третий год подряд ее создают предприятия и организации Валмиерского края. В этом году к инициативе присоединились 36 компаний и организаций, которые помогут наполнить город праздничными огнями.