Главную рождественскую елку Валмиеры зажгут с помощью волшебных фокусов
29 ноября в 17:00 в центре Валмиеры зажгут главную рождественскую елку города. Гостей ждут выступления музыкантов, волшебные фокусы и праздничные развлечения для всей семьи.
В первое воскресенье Адвента Валмиера встретит начало рождественского сезона праздничной программой. Музыкальную атмосферу создадут воспитанники музыкальной школы YAMAHA, которые исполнят веселые и душевные рождественские песни.
А когда наступит время зажечь огни на главной елке, на помощь придут Анна и мастер волшебных трюков. С помощью магии и неожиданных сюрпризов они помогут превратить зажжение елки в настоящее сказочное представление.
Праздничные мероприятия начнутся еще днем. С 15:00 до 18:00 в Валмиерском культурном центре будут работать рождественские творческие мастерские для детей. Маленькие посетители смогут проявить фантазию и своими руками изготовить праздничные украшения. Стоимость участия составляет 3 евро, билеты можно будет приобрести в кассе культурного центра в день мероприятия.
С 15:00 в центре Валмиеры откроются уличные кафе, где гостям предложат ароматные имбирные пряники, горячие напитки и другие зимние угощения.
Аллея рождественских елок и более 20 украшенных витрин
Одновременно с главной городской елкой 29 ноября засияет и рождественская аллея на площади у Ганзейской стены. Уже третий год подряд ее создают предприятия и организации Валмиерского края. В этом году к инициативе присоединились 36 компаний и организаций, которые помогут наполнить город праздничными огнями.
Читайте продолжение после рекламы
Еще одним украшением Валмиеры станут необычно оформленные витрины магазинов и других предприятий на улице Ригас. Учащиеся Валмиерской средней школы дизайна и искусства подготовят праздничное оформление для более чем 20 витрин, превратив обычную прогулку по городу в небольшое рождественское путешествие.
Таким образом, праздничное настроение будет ждать жителей не только у главной елки, но и на улицах города, где появятся украшенные витрины, светящиеся елки и рождественские декорации.