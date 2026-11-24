Два километра гирлянд и десятки светящихся украшений: в Елгаве зажгут необычную рождественскую елку
29 ноября в 17:00 на площади Герцога Екаба в Елгаве торжественно зажгут главную рождественскую елку города. В этом году ее украсят двумя километрами гирлянд, а жителей и гостей города ждут праздничная ярмарка, концерт и представление с гномами.
В первое воскресенье Адвента Елгава начнет праздничный сезон с целой программы мероприятий для детей и взрослых. Главным событием станет зажжение городской елки, однако праздничная атмосфера на центральной площади будет царить уже с самого дня.
С 14:00 до 19:00 на площади Герцога Екаба будет работать рождественская ярмарка. Посетители смогут приобрести изделия местных ремесленников и домашних производителей, выбрать подарки к праздникам и попробовать различные угощения.
В 15:30 в Елгавском доме культуры состоится премьера семейного музыкального спектакля "Рождество в Brīnumskapis", посвященного 15-летию популярного детского проекта Brīnumskapis. Зрителей ждут встречи с любимыми персонажами, песни, танцы и праздничное настроение. Стоимость билетов составляет от 15 до 25 евро.
В 16:30 на площади Герцога Екаба выступит Елгавский поп-хор, а в 17:00 начнется главное праздничное представление "Шесть с половиной гномов на зажжении большой елки Елгавы", подготовленное Елгавским театром имени Адольфа Алунана.
По сюжету шесть с половиной гномов попытаются организовать идеальный праздник, но у каждого окажется собственное представление о том, как все должно происходить. Ситуация станет еще запутаннее, когда выяснится, что пропал гном по имени Факт. Помочь сказочным героям справиться с неожиданными трудностями предстоит маленьким зрителям. Именно благодаря их участию на главной елке Елгавы зажгутся праздничные огни. Эта встреча с гномами станет первой в череде рождественских представлений, которые пройдут для маленьких жителей города в декабре.
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Почему елку украсят необычными светящимися фигурами?
В этом году Елгава подготовила новое праздничное оформление центра города, вдохновленное латышскими традициями. Главным элементом станут пузуры - традиционные подвесные геометрические украшения, которые изготавливают из соломы, тростника и других природных материалов.
Эта идея связана с культурным наследием Елгавы. В 2021 году традиция изготовления пузуров в городе была включена в Национальный список нематериального культурного наследия Латвии.
На главной рождественской елке установят более 60 светящихся пузуров двух размеров, а общая длина гирлянд составит около двух километров.
Праздничная иллюминация появится и вокруг площади Герцога Екаба. Огнями украсят три больших ореховых дерева, а также липы вдоль улицы Лиела. Световые украшения разместят и на других участках этой улицы.
Еще одним новшеством станут рождественские елки в разных районах Елгавы. В каждом районе установят небольшую елку с гирляндами, а украсить ее смогут сами местные жители.
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В парках, скверах и на городских улицах также появятся световые декорации, которые использовались в предыдущие годы.
Во время праздничных мероприятий в центре Елгавы будут действовать ограничения движения и парковки, а некоторые участки улиц временно закроют.