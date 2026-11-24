По сюжету шесть с половиной гномов попытаются организовать идеальный праздник, но у каждого окажется собственное представление о том, как все должно происходить. Ситуация станет еще запутаннее, когда выяснится, что пропал гном по имени Факт. Помочь сказочным героям справиться с неожиданными трудностями предстоит маленьким зрителям. Именно благодаря их участию на главной елке Елгавы зажгутся праздничные огни. Эта встреча с гномами станет первой в череде рождественских представлений, которые пройдут для маленьких жителей города в декабре.