"Tech Industry ежегодно предоставляет уникальную возможность за три дня встретиться в Риге практически со всеми представителями латвийских предприятий инженерных отраслей в одном месте. Латвийские предприятия машиностроения и металлообработки играют важную роль в укреплении экономики страны и ее промышленной безопасности. У наших компаний есть знания, технологии и производственные мощности, позволяющие не только конкурировать на международных рынках, но и вносить значительный вклад в формирование промышленной независимости Латвии и Европы", - отметил Эниньш.