Более 270 компаний из 25 стран съедутся в Ригу на масштабную выставку технологий
С 26 по 28 ноября в Риге состоится крупнейшая в странах Балтии выставка машиностроения, металлообработки и промышленных технологий Tech Industry 2026. Более 270 компаний из как минимум 25 стран представят современные производственные решения и технологические разработки.
Более 100 компаний из Латвии представят свои разработки
Международная выставка Tech Industry 2026 пройдет с 26 по 28 ноября в Международном выставочном центре на Кипсале. Это крупнейшее в Балтии мероприятие, посвященное машиностроению, металлообработке и смежным промышленным отраслям.
В выставке примут участие более 270 предприятий из как минимум 25 стран, которые продемонстрируют современные производственные возможности, технологические достижения и промышленные разработки.
Латвию представят свыше 100 предприятий, работающих в сфере машиностроения, металлообработки и других промышленных направлениях. Среди участников - завод оборудования Latvijas Finieris, SFM Latvia, EMJ Metāls, Wemps, KNK Mefab, Peruza, Valpro, East Metal, Energofirma JAUDA, EHT Fabrik и многие другие.
Компании продемонстрируют широкий спектр технологий, продукции и производственных решений - от обработки различных материалов и изготовления деталей по индивидуальным заказам до проектирования и производства сложного оборудования для разных отраслей промышленности.
Более 30 предприятий заинтересованы в оборонной промышленности
Одной из главных тем выставки станет развитие оборонной промышленности и участие латвийских производителей в создании продукции двойного назначения.
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Более 30 предприятий уже начали или планируют наладить на своих производственных площадках выпуск продукции и компонентов, которые могут использоваться как в гражданских, так и в оборонных целях.
Растущее внимание к развитию оборонной индустрии открывает новые возможности для латвийских производителей и способствует укреплению промышленного и оборонного потенциала страны.
Председатель совета Ассоциации машиностроения и металлообработки Латвии, вице-президент LIAK и председатель Промышленного совета Латвийской торгово-промышленной палаты Иварс Эниньш подчеркивает, что подобные мероприятия позволяют продемонстрировать реальные возможности местной промышленности.
"Tech Industry ежегодно предоставляет уникальную возможность за три дня встретиться в Риге практически со всеми представителями латвийских предприятий инженерных отраслей в одном месте. Латвийские предприятия машиностроения и металлообработки играют важную роль в укреплении экономики страны и ее промышленной безопасности. У наших компаний есть знания, технологии и производственные мощности, позволяющие не только конкурировать на международных рынках, но и вносить значительный вклад в формирование промышленной независимости Латвии и Европы", - отметил Эниньш.
Стоимость билетов:
- Обычный билет - 7 евро.
- Студентам, школьникам от 15 до 18 лет, пенсионерам и людям с инвалидностью - 5 евро.
- Детям до 14 лет в сопровождении взрослых - бесплатно.
Билет действителен для однократного посещения в любой день выставки. Приобрести его можно онлайн или в кассах выставочного центра.
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Время работы: 26 и 27 ноября - с 10:00 до 18:00, 28 ноября - с 10:00 до 17:00.