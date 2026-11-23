Рождество приходит в Ригу: жителей ждут концерты, 100 торговых домиков и зажжение главной елки
Уже в конце этой недели Рига погрузится в атмосферу Рождества. На Ратушной площади торжественно зажгут главную елку столицы, а на Домской площади откроется традиционная рождественская ярмарка со 100 торговыми местами, праздничными угощениями, концертами и развлечениями для детей. Рассказываем, когда начнутся праздничные мероприятия, что интересного запланировано и как будет работать ярмарка.
Когда зажгут главную рождественскую елку Риги?
Торжественное зажжение главной рождественской елки Риги состоится в субботу, 28 ноября, в 17:00 на Ратушной площади. На праздник приглашаются как взрослые, так и дети.
Перед зажжением елки зрителям покажут сказочное представление "Стражи зимнего света" (Ziemas gaismas sargi). Его главными героями станут четыре хранителя света - Утро, День, Вечер и Ночь, которые объединят усилия, чтобы отыскать Свет и помочь ему вернуться в город.
Историю расскажут с помощью современной хореографии, музыки и театрального повествования. В представлении примут участие танцоры объединения LDM5 и актер Арис Матесовичс. Автор музыки - Мартиньш Озолиньш-Озолс.
В завершение сказочного представления председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс вместе со стражами света торжественно зажжет рождественскую елку столицы. После этого праздничную атмосферу на площади продолжит создавать DJ Stocka.
Рождественская ярмарка откроется уже 27 ноября
В пятницу, 27 ноября, на Домской площади начнет работать традиционная рождественская ярмарка Старой Риги. Она продлится до 3 января 2027 года. Официальное праздничное открытие ярмарки состоится в воскресенье, 29 ноября.
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В этом году на Домской площади будут работать 100 торговых мест, где представят изделия латвийских ремесленников, продукцию домашних производителей, праздничные украшения, подарки, традиционные блюда и напитки.
Посетители смогут приобрести деревянные изделия и игрушки, вязаные вещи, украшения, свечи, кожаные изделия, плетеные корзины и другие товары ручной работы. На ярмарке также будут продавать пряники, мед, традиционные латвийские угощения и различные праздничные напитки.
По словам Эртмане, одной из главных особенностей рождественской ярмарки остается широкий выбор товаров, изготовленных латвийскими мастерами собственными руками.
Домскую площадь украсит праздничная елка, которая будет радовать жителей и гостей столицы уже с 27 ноября.
Концерты Маркуса Ривы и оркестра ВВС США
Официальное открытие рождественской ярмарки состоится 29 ноября в 17:00. Праздник начнется с концерта латвийского певца Маркуса Ривы и белого хора из Талси.
В 19:00 на сцену ярмарки выйдет оркестр Военно-воздушных сил США в Европе и Африке.
Музыкальная программа продолжится и в последующие недели. По выходным на Домской площади будут выступать хоры, фольклорные коллективы, детские вокальные ансамбли и различные артисты.
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Что интересного будет для детей?
Организаторы предусмотрели отдельную развлекательную программу для маленьких посетителей. По выходным и праздничным дням дети смогут встретиться с Дедом Морозом и гномами, поучаствовать в творческих мастерских, покататься на карусели и совершить прогулку верхом на пони.
Рождественская ярмарка традиционно привлекает не только жителей Латвии, но и иностранных туристов. По словам владельца ярмарки Андриса Крейслерса, в прошлом году ее посетили гости более чем из 50 стран.
Международная рекламная кампания Рижской рождественской ярмарки и зимнего туристического сезона началась еще в сентябре. Она охватывает Эстонию, Литву, Финляндию, Польшу, Великобританию, Испанию и Италию, используя как традиционные, так и цифровые средства массовой информации.
Кроме того, до 24 ноября за рождественскую ярмарку Старой Риги можно проголосовать в рейтинге European Best Destinations.
Как будет работать рождественская ярмарка?
Ярмарка на Домской площади будет открыта ежедневно с 27 ноября по 3 января. При этом часы работы будут различаться в зависимости от дня недели.
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Обычный график работы:
- С понедельника по четверг - с 11:00 до 21:00.
- По пятницам - с 11:00 до 23:00. Ремесленники и домашние производители завершают торговлю в 21:00.
- По субботам - с 10:00 до 23:00. Ремесленники и домашние производители работают до 21:00.
- По воскресеньям - с 10:00 до 21:00.
В рождественские и новогодние праздники предусмотрен особый график:
- 24 декабря ярмарка будет работать с 11:00 до 20:00.
- 25 декабря - с 11:00 до 23:00, при этом ремесленники и домашние производители завершат торговлю в 21:00.
- 26 декабря - с 10:00 до 23:00, ремесленники и домашние производители будут работать до 21:00.
- 31 декабря ярмарка откроется в 11:00 и продолжит работу до 02:00 ночи 1 января. При этом торговцы ремесленными изделиями и домашние производители завершат работу в полночь.
- 1 января ярмарка будет открыта с 12:00 до 23:00, а ремесленники и домашние производители будут работать до 21:00.
- В последний день работы, 3 января, посетить ярмарку и приобрести товары можно будет с 10:00 до 18:00.
Какие еще праздничные мероприятия пройдут в Риге?
К Первому адвенту, который в этом году отмечается 29 ноября, Рижское самоуправление подготовило праздничную программу в разных районах столицы.
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В культурном центре Iļģuciems состоятся шествие гномов и мастерская по изготовлению масок. В парке Дворца культуры Ziemeļblāzma пройдет праздничное зажжение рождественской елки.
Для любителей музыки запланированы концерты в Рижской лютеранской церкви в Торнякалнсе, церкви Святого Иоанна в Старой Риге, а также в центре культуры и народного искусства Mazā ģilde.
Кроме того, в Первое воскресенье Адвента в Торнякалнсе откроется рождественский сад "12 священных ночей" (12 svētās naktis). По традиции он расположится на территории возле Рижской лютеранской церкви и будет открыт для посетителей до 31 декабря.
Вход на праздничные мероприятия, организованные Рижским самоуправлением, бесплатный.
Рождественская ярмарка на Домской площади (2025)
28 ноября в самом сердце Старой Риги, на Домской площади, открылась традиционная рождественская ярмарка!