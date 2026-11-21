Елка в стиле "Снежной королевы": Даугавпилс приглашает на праздничное представление
29 ноября в 17:00 на площади Виенибас в Даугавпилсе торжественно зажгут главную рождественскую елку города. В этом году праздничное оформление вдохновлено сказкой "Снежная королева", а гостей ждут выступления музыкантов и встреча с любимыми сказочными героями.
Праздник под названием "В бриллиантовом сиянии дворцовой елки" превратит центральную площадь Даугавпилса в сказочное зимнее королевство. Главную елку украсят сверкающими игрушками и огнями, создающими эффект бриллиантового сияния. Дополнят атмосферу световые украшения и декорации, вдохновленные знаменитой сказкой Ханса Кристиана Андерсена.
Во время праздничного представления на площади появятся герои "Снежной королевы" - Кай и Герда. Вместе с участниками вокальной студии Pērlītes под руководством Иветы Устинсковой они помогут зажечь огни на главной городской елке.
Музыкальную программу дополнят выступления известных артистов: певицы Элизабете Загорской, вокалиста и трубача Андриса Абелите, а также певца и саксофониста Яниса Лемежа.
Организаторы обещают объединить музыку, сказочных персонажей и праздничное освещение в одно красочное представление, которое подарит гостям атмосферу приближающегося Рождества.