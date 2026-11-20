В Кулдиге откроют маршрут по десяти историческим садам, обычно скрытым за стенами старого города
В старом городе Кулдиги преподнесут необычный подарок для любителей путешествий и исторической архитектуры. Весной 2027 года здесь появится прогулочный маршрут, который объединит десять тематических садов и позволит по-новому взглянуть на уютные дворики одного из самых живописных городов Латвии. Открытие запланировано на 4 мая - День восстановления независимости Латвийской Республики.
10 садов в историческом центре
Новый маршрут пройдет через старую часть Кулдиги и объединит десять тематических садов. Идея заключается не просто в создании еще одной туристической достопримечательности, а в знакомстве с особой атмосферой исторического города, где за старинными фасадами и во внутренних дворах сохраняются местные садовые традиции.
Посетителям предложат взглянуть на Кулдигу с непривычной стороны - не только через ее знаменитые улицы, здания и мосты, но и через зеленые пространства, которые формируют облик исторических кварталов.
Открытие цветущего маршрута станет частью культурной программы Genius loci, посвященной сохранению исторической среды и самобытности городов Курземе.
Среди цветов появятся произведения искусства
Одновременно с открытием маршрута, 4 мая 2027 года, в садах старого города разместится выставка художественного стекла Botanical Impressions.
Экспозиция объединит работы пяти художниц - Вики Шулцы, Солвиты Бруже, Марты Гибиете, Иниты Эмане и Лауры Ростоки. Куратором выставки выступит Ивета Бренце.
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Таким образом, исторические сады станут не только местом для прогулок, но и пространством для знакомства с современным искусством. Произведения из стекла будут представлены непосредственно в садовой среде, где природные формы и растительность станут частью общего впечатления от выставки.
В день открытия также предусмотрены лекции и творческие мастер-классы.
Почему в Кулдиге решили возродить старинные сады
У проекта есть и более глубокая цель - вернуть городу традицию небольших садов при жилых домах, которая со временем практически исчезла.
Как рассказывала Латвийскому радио представитель Кулдигского реставрационного центра Илзе Зариня, в советский период многие ограждения между дворами исчезли, а вместе с ними постепенно утрачивалась и культура обустройства личных садов. Организаторы хотят показать, как можно сохранить исторический характер дворов и одновременно сделать их приятными для повседневной жизни.
Работа над маршрутом началась задолго до запланированного открытия. В 2024 году во дворе реставрационного центра на улице Базницас, 30 создали образец традиционного сада, оформленного с учетом старинных принципов садоводства. Позднее появились еще четыре сада, а теперь к ним планируют добавить пять новых.
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Один из участников маршрута - сад католической церкви, куда можно попасть через три входа. По словам организаторов, подобные пространства позволяют почувствовать совсем другую Кулдигу - тихую, камерную, далекую от оживленных туристических улиц.
Когда откроют маршрут и сколько будет стоить посещение
Открытие запланировано на 4 мая 2027 года. Мероприятие включено в программу Лиепая - культурная столица Европы 2027, одним из партнеров которой выступает Кулдигский край.
Согласно официальному календарю Liepāja 2027, участие в мероприятии будет бесплатным. Организатором выступает общество Kultūras projektu koordinācijas centrs.
Точное время открытия и подробная схема прогулочного маршрута пока не указаны. Актуальная информация публикуется на официальном сайте Liepāja 2027.