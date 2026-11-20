Новый маршрут пройдет через старую часть Кулдиги и объединит десять тематических садов. Идея заключается не просто в создании еще одной туристической достопримечательности, а в знакомстве с особой атмосферой исторического города, где за старинными фасадами и во внутренних дворах сохраняются местные садовые традиции.