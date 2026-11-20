Еще один праздничный рекорд появится на улицах Йомас и Турайдас. Здесь установят 217 украшенных елочек, которые образуют самую длинную рождественскую аллею в Латвии. Украшения для них подготовили сами жители Юрмалы, известные личности, блогеры, предприниматели, представители культуры и образования, а также городские учреждения и организации. Каждая елка будет отражать творческие идеи своих авторов.