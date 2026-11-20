217 украшенных елок и грандиозное световое шоу: чем еще удивит Юрмала в новогодние праздники
28 ноября в Юрмале откроется Фестиваль света с праздничными концертами, масштабными 3D-проекциями и самой высокой рождественской елкой в истории города. Посетителей также ждут самая длинная в Латвии рождественская аллея, ярмарки и необычные световые инсталляции.
Фестиваль продлится до 10 января 2027 года, а его торжественное открытие состоится в субботу, 28 ноября, начиная с 15:00. Главным центром праздника станет район Майори, где выступят известные латвийские музыканты, откроется рождественская ярмарка и впервые засияют праздничные световые инсталляции.
28 ноября зажгут главную городскую елку
Праздничная программа начнется с выступлений музыкантов. В 13:00 и 15:00 в Юрмальском культурном центре состоятся концерты группы Ukulele для маленьких посетителей. В 15:30 на парковке в Майори выступят Интарс Бусулис и Abonementa orķestris, а в 17:00 на сцену выйдет популярная группа Bermudu divstūris.
Одним из главных событий дня станет торжественное зажжение городской рождественской елки в 16:30. В этом году ее высота составит 18 метров - это самая высокая рождественская елка за всю историю Юрмалы.
Еще один праздничный рекорд появится на улицах Йомас и Турайдас. Здесь установят 217 украшенных елочек, которые образуют самую длинную рождественскую аллею в Латвии. Украшения для них подготовили сами жители Юрмалы, известные личности, блогеры, предприниматели, представители культуры и образования, а также городские учреждения и организации. Каждая елка будет отражать творческие идеи своих авторов.
В течение дня на улице Йомас будет работать праздничная ярмарка, пройдут творческие мастер-классы и музыкальные выступления на двух специально оборудованных небольших сценах.
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3D-проекции, лазеры и световые инсталляции
В 17:00 28 ноября начнется главная световая программа фестиваля. Фасады Юрмальского культурного центра, гостиницы Jūrmala SPA Hotel и концертного зала "Дзинтари"превратятся в огромные экраны для масштабных 3D-видеопроекций. На каждом здании зрители увидят отдельную визуальную историю.
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Особое оформление получит и смотровая башня в Дзинтарском лесопарке. Ее подсветят мультимедийными лазерными инсталляциями, которые создадут необычные световые эффекты.
Световые проекции и инсталляции можно будет увидеть ежедневно с 17:00 до 21:00 на протяжении всего фестиваля, до 10 января.
С 5 декабря - домик Деда Мороза и праздничные развлечения
С 5 декабря по 3 января в Дзинтарском лесопарке будет работать домик Деда Мороза. Дети смогут встретиться с главным рождественским волшебником, поучаствовать в творческих мастерских и занятиях, поиграть с гномами и послушать праздничные концерты. По выходным здесь также будет проходить рождественская ярмарка.
Праздничная атмосфера появится не только на улицах города. С 28 ноября по Юрмале начнет курсировать украшенный к Рождеству городской автобус, а один из вагонов поезда Vivi на юрмальском маршруте получит специальное праздничное оформление.
Кроме того, с 5 декабря по 10 января все желающие смогут присоединиться к бесплатным экскурсиям с гидом по центру Юрмалы, во время которых расскажут об истории и архитектуре курортного города.
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С 12 декабря - интерактивный зимний сад света "Мечты"
Еще одним необычным событием станет открытие зимнего сада света "Мечты", который будет работать в Дзинтарском лесопарке с 12 декабря по 3 января.
Это будет интерактивный прогулочный маршрут со световыми объектами и инсталляциями, созданными мультимедийной художницей Анной Мелдраей. Особенность сада заключается в том, что посетители смогут самостоятельно активировать световые объекты, становясь участниками необычного визуального представления.
Фестиваль света в Юрмале продлится с 28 ноября 2026 года до 10 января 2027 года. Световые проекции и инсталляции будут доступны ежедневно с 17:00 до 21:00.