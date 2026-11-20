Концерты Валерия Меладзе в Латвии традиционно собирают полные залы. Организаторы обещают, что выступления 2027 года будут наполнены яркими эмоциями, а зрители смогут вновь услышать любимые композиции и спеть их вместе с артистом. В программу войдут не только известные хиты, но и новые песни, некоторые из которых прозвучат впервые. Выступления также будут сопровождаться масштабным световым шоу.