Поклонники Валерия Меладзе смогут увидеть его в Юрмале два вечера подряд.
Куда пойти
Сегодня 11:15
Валерий Меладзе возвращается в Юрмалу и даст сразу два концерта
Певец Валерий Меладзе анонсировал сразу два летних концерта в Латвии. В следующем году артист выступит 6 и 7 августа в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале. Поклонников ждут как давно полюбившиеся хиты, так и новые песни.
Концерты Валерия Меладзе в Латвии традиционно собирают полные залы. Организаторы обещают, что выступления 2027 года будут наполнены яркими эмоциями, а зрители смогут вновь услышать любимые композиции и спеть их вместе с артистом. В программу войдут не только известные хиты, но и новые песни, некоторые из которых прозвучат впервые. Выступления также будут сопровождаться масштабным световым шоу.
Как отмечают организаторы, творчество Валерия Меладзе объединяет разные поколения слушателей, а многие его песни узнают с первых нот. Предстоящие концерты в Юрмале станут новой возможностью услышать артиста вживую.