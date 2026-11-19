Хотите увидеть дочь поп-короля? Пэрис Джексон приезжает с концертом в Вильнюс
Дочь короля поп-музыки Майкла Джексона выбрала собственный музыкальный путь - вместо поп-хитов она исполняет альтернативный рок, инди-фолк и гранж. 25 марта 2027 года Пэрис Джексон впервые выступит в Литве и представит публике свой второй альбом.
Американская певица, гитаристка и актриса Пэрис Джексон впервые выступит в Литве. Концерт состоится 25 марта 2027 года в вильнюсском клубе Kablys. Дочь легендарного Майкла Джексона представит свой второй студийный альбом "Happiest Day of My Life", созданный вместе с известным музыкальным продюсером Линдой Перри.
Несмотря на знаменитую фамилию, Пэрис давно стремится строить собственную карьеру и не повторять музыкальный путь отца. В ее творчестве вместо танцевального поп-звучания преобладают альтернативный рок, инди-фолк и гранж. Это музыка с выразительными гитарными партиями, меланхоличными мелодиями, личными текстами и характерным вокалом.
28-летняя артистка обращается к непростым темам: сложным отношениям, зависимостям, эмоциональным травмам и поиску себя. Ее песни во многом основаны на личном опыте и переживаниях.
От дебютного альбома до сотрудничества с Линдой Перри
Сольную музыкальную карьеру Пэрис Джексон начала в 2020 году, выпустив альбом "Wilted". Она работала над ним вместе с музыкантами группы Manchester Orchestra Энди Халлом и Робертом Макдауэллом.
Дебютная пластинка заняла первое место в альтернативном музыкальном чарте iTunes и привлекла внимание известных изданий Rolling Stone, NME и NPR. В альбоме уже проявились интерес артистки к альтернативному року и желание говорить с публикой о личном, не скрывая уязвимости.
Читайте продолжение после рекламы
Среди музыкантов, оказавших на нее наибольшее влияние, Пэрис называет The Smashing Pumpkins, Radiohead, Pixies, Marcy Playground и Bright Eyes. "Это музыка, которую я всегда любила. Одним из моих первых ников в Instagram был SmashedPumpkin13", - вспоминала певица.
Второй альбом "Happiest Day of My Life" Пэрис создала вместе с Линдой Перри - основательницей группы 4 Non Blondes, автором песен и продюсером, сотрудничавшей, в частности, с Адель и Гвен Стефани. Сама Джексон называет Перри своей музой и считает, что благодаря этой работе создала лучшие песни в своей карьере. По словам певицы, продюсер умеет видеть ее настоящую, замечает тонкие особенности ее характера и прямо говорит о том, что думает. "Кроме того, я научилась кричать - и это самое интересное открытие для меня", - рассказывала Пэрис.
В альбом вошли композиции о разных сторонах жизни и отношений. Например, "Zombies in Love" посвящена непростым отношениям, сопровождаемым зависимостями, а "Teenage Drama" - юности и поиску своего места в мире. Заглавная песня передает более легкое настроение, ощущение свободы и атмосферу калифорнийского лета.
Музыка - не единственная сфера деятельности Джексон. Она снимается в кино и телесериалах, работает моделью, сотрудничает с известными модными домами и появлялась на обложках престижных журналов. Кроме того, артистка участвует в благотворительных инициативах фонда, основанного актрисой Элизабет Тейлор и занимающегося борьбой с ВИЧ и СПИДом.
Читайте продолжение после рекламы
Официальная продажа открывается 20 ноября 2026 года в 10:00 на платформе Kakava.lt, стоимость начинается от 47,60 €.