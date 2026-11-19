Второй альбом "Happiest Day of My Life" Пэрис создала вместе с Линдой Перри - основательницей группы 4 Non Blondes, автором песен и продюсером, сотрудничавшей, в частности, с Адель и Гвен Стефани. Сама Джексон называет Перри своей музой и считает, что благодаря этой работе создала лучшие песни в своей карьере. По словам певицы, продюсер умеет видеть ее настоящую, замечает тонкие особенности ее характера и прямо говорит о том, что думает. "Кроме того, я научилась кричать - и это самое интересное открытие для меня", - рассказывала Пэрис.