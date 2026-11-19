Путешествие как в сказке: между Ригой и Вильнюсом запускают рождественский поезд
Уже с 20 ноября между Ригой и Вильнюсом начнет курсировать необычный рождественский поезд, украшенный елками, гирляндами и праздничными декорациями.
В этом году один из вагонов превратят в уютную передвижную библиотеку, где романтика путешествий прошлых времен сочетается с рождественским настроением.
Внутри пассажиров встретят украшенные елки, старинные книги, написанные от руки письма, винтажные почтовые марки, карты, глобусы и дорожные чемоданы. Теплый свет фонарей и мерцающие рождественские украшения создадут атмосферу уютного праздничного уголка на колесах. Вагон также специально оформлен для красивых фотографий.
В этом году путешествие дополнит необычная аудиоистория. Отсканировав QR-код, пассажиры смогут познакомиться с Christmas Walker - новым персонажем рождественской кампании Вильнюса, который предлагает отказаться от предпраздничной спешки и наслаждаться городом во время неспешных прогулок.
"Наша цель - сделать так, чтобы ощущение Рождества появлялось задолго до прибытия путешественников в Вильнюс. Поезд - это первый шаг, возможность оставить повседневную суету позади и постепенно погрузиться в праздничную атмосферу", - рассказала руководитель отдела коммуникаций Go Vilnius Эгле Гирдзийскайте.
По ее словам, идея кампании заключается в том, чтобы гости города не торопились, замечали маленькие детали и выбирали интересные маршруты для прогулок.
Сколько стоит поездка на рождественском поезде?
Праздничный вагон будет доступен пассажирам без дополнительной платы. Для поездки достаточно приобрести обычный билет на поезд Рига - Вильнюс.
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Состав будет курсировать один раз в день, а время в пути составит приблизительно от четырех до четырех с половиной часов. Стоимость билетов начинается от 24 евро во втором классе и от 34 евро в первом.
Что ждет путешественников в Вильнюсе?
Рождественский сезон в литовской столице официально начнется 28 ноября с зажжения главной городской елки на Кафедральной площади. В этом году ее оформление вдохновлено знаменитой плиткой чудес, с которой связана одна из городских легенд.
12 и 13 декабря в Вильнюсе пройдет необычный "Самый медленный рождественский марафон", посвященный неспешным прогулкам и праздничной атмосфере.
Гостей также ожидает насыщенная программа рождественских мероприятий, развлечения для семей с детьми и Вильнюсский фестиваль света, который состоится в январе.