Лиепая - культурная столица Европы 2027: концерты мировых звезд и более 30 мероприятий в программе открытия
С 22 по 24 января 2027 года Лиепая, Айзпуте и Кулдига отметят открытие года "Лиепая - культурная столица Европы 2027". Жителей и гостей ждут более 30 мероприятий, включая концерты, световые представления, выставки и выступления известных музыкантов.
Главным центром празднования станет Лиепая, где 23 января выступят исландская электронная группа GusGus, эстонская рок-группа Sibyl Vane и латвийский музыкант Fiņķis. Зрителей также ждут концертное представление с участием более 200 артистов и волонтеров, премьера специально написанной к этому событию симфонии и праздничная программа сразу на 11 культурных площадках города.
Однако торжества начнутся днем раньше, 22 января, в Айзпуте и Кулдиге. Организаторы обещают три насыщенных дня, в течение которых музыка, театр, современное искусство и необычные городские активности объединят сразу несколько городов Курземе.
22 января
В пятницу, 22 января, в 17:00 в Доме культуры Айзпуте состоится концерт-рассказ "Наша (не)спокойная Европа". Вместе с профессиональными артистами выступят любительские и молодежные коллективы Южной Курземе. С 22 по 24 января здесь также будет работать интерактивная мультимедийная выставка, посвященная влиянию европейской культуры на развитие региона в разные исторические периоды.
В Айзпуте появится и постоянный аудиомаршрут "Там, через улицу", рассказывающий о начале 1990-х годов, восстановлении независимости Латвии и возвращении страны в европейское культурное пространство. Посетители услышат истории местной молодежи, узнают о первых творческих шагах Мартиньша Фрейманиса и группы Tumsa.
В Кулдиге с 18:00 до 20:00 на Ратушной площади и улице Базницас пройдут световые, музыкальные и танцевальные представления. Кульминацией вечера станет необычная акция на старинном кирпичном мосту: с 20:00 жители и гости смогут одновременно включить фонарики своих телефонов, создав символический мост света между прошлым и будущим, Латвией и Европой. С 20:30 празднование продолжится на культурных площадках города.
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23 января
В субботу, 23 января, Лиепая проснется под звон колоколов городских церквей. Уже с 08:00 на городском пляже можно будет отправиться на поиски янтаря, а в 09:30 в церкви Святой Троицы состоится праздничное богослужение. Желающим также предложат аудиопрогулку "(Не)спокойный путь", знакомящую с историей Лиепаи, ее характером и планами на будущее.
С 11:00 до 15:00 в школах и учреждениях дополнительного образования пройдут выступления детей и молодежи "Мы - Лиепая. Мы - в Европе". А в 17:00 на участке трамвайной линии от моста до улицы Пелду начнется акция "Лес людей". Ее основой станут символы Лиепаи, выбранные самими жителями: баскетболист Кристапс Порзиньгис как самая значимая личность, городской пляж как особенное место, фестиваль Summer Sound как ярчайшее событие и ветер как главный символ города.
В 19:00 на парковке возле концертного зала Lielais dzintars (улица Юрас, 18) начнется масштабное представление "Симфония города" режиссера Матиса Кажи. В нем объединятся музыка, движение, театр и живое кино. Зрители увидят Лиепаю глазами молодежи - от раннего утра до ночной жизни и знаменитой лиепайской рок-музыки. В постановке примут участие более 200 артистов и волонтеров.
В 21:00 в Большом зале Lielais dzintars состоится премьера "Симфонии ветров", специально написанной композитором Эриком Эшенвалдом к открытию года культурной столицы Европы. Произведение исполнят Лиепайский симфонический оркестр под управлением Гунта Кузмы, духовой оркестр Rīga под руководством Валдиса Бутана, солистка Анния Кристиана Адамсоне и джазовое трио. Музыку дополнит видеорассказ братьев Лауриса и Марциса Абелей о мифической русалке, которая встречает Лиепаю на берегу моря.
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С 20:00 праздничная программа развернется сразу на 11 культурных площадках города. В Pegaza pagalms гостей ждут гастрономические представления, инсталляции и музыка, в Bankhaus - вечеринка с латвийским фанком и поп-музыкой 1970-х и 1980-х годов на виниловых пластинках, а в Wiktorija - виниловая вечеринка с диджеями, ярмаркой пластинок и беседами о музыке.
В Приморском парке пройдет музыкально-световое представление "Зимовка в парке", в клубе Kursa объединятся визуальное искусство и экспериментальная музыка, а в Sventāja состоится фольклорное караоке. В галерее Romas dārzs встретятся авторы и исполнители песен разных поколений, а в ночном клубе Cukurfabrik’ выступят DJ Ed Veto и группа MUUD. В творческом квартале Tipogrāfija объединятся поэзия, музыка и видео, в камерном зале Каросты прозвучит классическая музыка, а в LNT Pagrabiņš покажут спектакль о повседневной жизни и отношениях жителей Лиепаи. Некоторые мероприятия будут платными.
Еще одной яркой частью праздника станет "(не)спокойная танцевальная ночь", которая начнется в 20:30 на парковке возле площади Роз. На сцену выйдут исландская электронная группа GusGus, эстонская альтернативная рок-группа Sibyl Vane и латвийский музыкант Fiņķis. За танцевальную музыку также будут отвечать DJ Томс Гревиньш и DJ Stocka.
В течение дня в Лиепае можно будет посетить международные выставки. В Лиепайском музее откроется экспозиция "Балтийский янтарь удивляет мир", посвященная истории янтаря и его значению в разных культурах от каменного века до наших дней. Посетителям покажут в том числе предметы, которые ранее не выставлялись в Латвии. Другая выставка, "ElektrON - ископаемое будущее", познакомит с необычными свойствами янтаря и возможностями его применения в будущем.
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В галерее Romas dārzs будет представлена выставка "Повсюду - пешеход", посвященная вопросам движения, идентичности и принадлежности, а также историческим переменам.
24 января
В воскресенье, 24 января, праздничная программа продолжится экскурсиями по Каросте и другим районам Лиепаи. Участникам предложат познакомиться с необычными местами города, его историей и малоизвестными достопримечательностями.
В Айзпуте с 11:00 владельцы исторических зданий пригласят гостей на чаепития. Посетители смогут узнать истории старинных домов и познакомиться с людьми, которые сохраняют архитектурное наследие города.
Открытие станет началом масштабной культурной программы на весь 2027 год. В Лиепае, Южнокурземском и Кулдигском краях запланировано более 500 мероприятий, объединенных темой "(не)покой". Жителей и туристов ждут концерты, выставки, театральные постановки, встречи с латвийскими и зарубежными артистами и новые возможности познакомиться с культурным наследием региона.