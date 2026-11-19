С 11:00 до 15:00 в школах и учреждениях дополнительного образования пройдут выступления детей и молодежи "Мы - Лиепая. Мы - в Европе". А в 17:00 на участке трамвайной линии от моста до улицы Пелду начнется акция "Лес людей". Ее основой станут символы Лиепаи, выбранные самими жителями: баскетболист Кристапс Порзиньгис как самая значимая личность, городской пляж как особенное место, фестиваль Summer Sound как ярчайшее событие и ветер как главный символ города.