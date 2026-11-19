В Лиепае устроят нетипичный рождественский рейв - вместо танцев гости смогут... вязать под музыку
В Лиепае придумали необычный способ отметить зимнее солнцестояние. Вместо привычного праздничного концерта жителям и гостям города предлагают совместить вязание с электронной музыкой: 21 декабря здесь пройдет Knitting Rave, на который нужно захватить спицы и пряжу.
Вязание под электронную музыку
Организаторы решили объединить старинные латышские традиции рукоделия с современной клубной культурой. Участники смогут вязать под живую электронную музыку и электро-фолк, одновременно знакомясь с историей вязания.
Главная идея вечера - совместное создание традиционных узоров для варежек, специально разработанных для Лиепаи. Таким образом организаторы хотят показать, что старинные ремесла могут быть частью современной культуры.
Гостей приглашают принести собственные спицы и пряжу. Во время мероприятия можно будет не только заниматься рукоделием, но и послушать выступления музыкантов.
Что будет в программе
- 18:30 - сбор участников.
- 19:00 - открытие мероприятия.
- 19:30 - выступление мультиинструменталиста Рейниса Яунайса и индийского музыканта Балраджа Сингха Сандху, который играет на табле и других ударных инструментах.
- 21:00 - выступление латвийской певицы Эвии Вебере.
- 22:30 - завершение вечера.
Организаторы обещают необычное сочетание музыки, творчества и традиций зимнего солнцестояния. Участники смогут узнать больше об истории вязания и о том, как это ремесло может развиваться в будущем.
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Мероприятие состоится в понедельник, 21 декабря, в доме культуры Wiktoria на улице Грауду, 36/38. Начало в 18:30, вход бесплатный. Событие включено в официальную программу Liepāja 2027.