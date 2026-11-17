После начала полномасштабной войны России против Украины Семен Слепаков покинул РФ. В апреле 2023 года российский Минюст включил его в реестр иностранных агентов. В августе 2026 года суд в РФ заочно приговорил артиста к 400 часам обязательных работ по уголовному делу о повторном нарушении законодательства об иноагентах, а в октябре апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.