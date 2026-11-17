Как объясняется на туристическом портале LiveRiga, этот обычай связан не только с избавлением от невзгод, но и с надеждой на благополучие, плодородие и удачу в наступающем году. Праздник традиционно сопровождался песнями, танцами и шествиями ряженых. Участники переодевались в медведей, журавлей и других животных или сказочных существ. Считалось, что такие маски помогают отгонять злые силы и привлекать благополучие.