В Риге снова сожгут бревно, чтобы избавиться от бед и неудач: когда пройдет древний обряд
В декабре улицы Старой Риги вновь станут местом необычного зрелища: по историческому центру города протащат тяжелое деревянное бревно, а затем предадут его огню. Согласно древнему латышскому поверью, вместе с ним должны сгореть все беды, неприятности и неудачи уходящего года. Эта традиция сохранилась до наших дней, и уже известна дата ее следующего проведения.
В понедельник, 21 декабря 2026 года, в Старой Риге состоится традиционный праздник зимнего солнцестояния Bluķa vakars, или Вечер бревна. Мероприятие включено в официальный календарь крупнейших культурных событий Риги на 2026 год.
Это один из самых необычных латышских обрядов, который связан с наступлением самой темной поры года и символическим возвращением света. В отличие от привычных рождественских концертов и ярмарок, здесь главную роль играет настоящее деревянное бревно.
Зачем жители Латвии тащат по улицам бревно
Традиция Bluķa vakars уходит корнями в дохристианские представления о смене времен года. В старину люди привязывали к тяжелому бревну веревки и тащили его по двору или от одного дома к другому. Считалось, что таким способом можно символически собрать все накопившиеся за год беды, болезни, ссоры и несчастья.
Завершался обряд сжиганием бревна на большом костре. Вместе с огнем должны были исчезнуть неприятности прошлого года, освобождая место для нового, более счастливого периода жизни. Огонь также символизировал солнце, возвращающееся после самой длинной ночи.
Как объясняется на туристическом портале LiveRiga, этот обычай связан не только с избавлением от невзгод, но и с надеждой на благополучие, плодородие и удачу в наступающем году. Праздник традиционно сопровождался песнями, танцами и шествиями ряженых. Участники переодевались в медведей, журавлей и других животных или сказочных существ. Считалось, что такие маски помогают отгонять злые силы и привлекать благополучие.
Традиционное мероприятие перетаскивания бревна в Старой Риге (2024)
19 декабря в Старой Риге прошел традиционный вечер перетаскивания бревна и маскарадное шествие, в котором приняли участие рижские фольклорные коллективы, ...
Что запланировано в Риге в декабре
В Старой Риге обряд сжигания бревна проводят уже более десяти лет. В предыдущие годы к празднику присоединялись фольклорные коллективы из разных регионов Латвии, жители и гости столицы.
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Например, в декабре 2025 года праздничное шествие начиналось на Ратушной площади, проходило через улицы Старой Риги и возвращалось к месту старта. После этого участники сжигали бревна, водили хороводы, пели народные песни и участвовали в традиционных играх. Посещение праздника было бесплатным.
В этом году проведение Bluķa vakars подтверждено на 21 декабря, однако подробная официальная программа, точное время начала и маршрут шествия пока не опубликованы. Они должны быть уточнены организаторами ближе к празднику.
При этом желающие познакомиться со старинным обычаем смогут сделать это и раньше. 19 декабря с 11:00 до 15:00 традиционное перетаскивание бревна состоится в Латвийском этнографическом музее под открытым небом на улице Бривдабас, 21. Как сообщает музей, в программе также предусмотрены народные танцы, игры, гадания с расплавленным металлом и рождественские мастерские.