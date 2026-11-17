Что получится, если смешать джаз, высокую кухню и лучшие вина мира? В Риге решили проверить
С 20 по 22 ноября в Риге пройдет осенняя сессия фестиваля Riga Wine & Champagne. В программе - гастрономические ужины, дегустации, мастер-классы и большой парад вин и шеф-поваров.
Фестиваль Riga Wine & Champagne проводится с 2012 года и объединяет любителей гастрономии, винных экспертов и известных шеф-поваров. В этом году организаторы решили дополнить привычную программу живой музыкой, впервые объединив гастрономический ужин с выступлениями ведущих джазовых музыкантов Латвии.
"В осенней сессии фестиваля мы объединяем три страсти: вино, гастрономию и качественную музыку. Гурманов ждем на ежегодном Top 100 Wines + Chefs, церемонии основания братства любителей бордоских вин и особом вечере в честь столетия легендарного Майлза Дэвиса", - рассказывает основатель фестиваля Айгарс Нордс.
20 ноября в Hanzas Perons состоится музыкально-гастрономический вечер Cookin’ with the Miles Davis Latvian All-Stars, организованный совместно с фестивалем Pink Noise Riga. Мероприятие посвятят 100-летию со дня рождения знаменитого джазового музыканта Майлза Дэвиса.
Шеф-повар Валтерс Зирдзиньш приготовит ужин из пяти блюд, к которым Айгарс Нордс и Янис Волкинштейн подберут вина. Каждое блюдо будет сопровождаться музыкой определенного периода творчества Майлза Дэвиса. На сцене выступят известные латвийские джазовые музыканты, среди которых Рейнис Пуриньш, Давис Юрка, Карлис Ванагс, Гинтс Паберзс, Микелис Дзенушка, Томс Пойшс, Рудолфс Данкфелдс, Кристине Праулиня и Ритварс Гароза. Билеты на этот вечер уже распроданы.
21 ноября в Hanzas Perons пройдет одно из главных событий фестиваля - Top 100 Wines + Chefs, или Большой парад вин и шеф-поваров. Посетителям предложат попробовать до 200 вин, шампанских и крепленых вин, представленных на латвийском рынке. Среди них будут обладатели золотых и серебряных медалей конкурса Latvijas Gada vīns 2026, а также вина из Шампани, Тосканы и других известных европейских регионов.
Гастрономическую часть обеспечат пять ресторанов со своими шеф-поварами: Wine Collectors с Эдмондо Вингрисом, SMØR с Каспарсом Барсуковсом, Riviera с Евгением Лискиным, Kest с Марисом Янсонсом и 36.line Grill Restaurant с Лаурисом Алексееевсом. Каждый представит свои блюда, которые гости смогут сочетать с предложенными напитками.
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В рамках парада также состоятся четыре мастер-класса с участием международных экспертов. В 17:30 пройдет дегустация премиальных шампанских Champagne Collet с экспортным директором дома Эриком Джорджем. В 18:15 посетители познакомятся с тосканскими винами Le Macchiole вместе с директором винодельни Джанлукой Пуцолу.
В 19:00 состоится мастер-класс, посвященный трем разным стилям шампанского, а в 19:45 гостей ждет дегустационное сравнение французских и итальянских вин. Среди ведущих - известный винный критик Эндрю Джеффорд и основатель фестиваля Айгарс Нордс.
Заключительный день, 22 ноября, пройдет в ресторане B7, где состоится основание первого в странах Балтии братства любителей вин Бордо Les Amis de Bordeaux à Riga. Вечер откроет выступление Эндрю Джеффорда, посвященное особенностям разных годов урожая Бордо.
После этого гостей ждет ужин с красными бордоскими винами урожая 2000 года, которым исполнилось 26 лет. Блюда приготовят шеф-повар Валтерс Зирдзиньш и команда ресторана B7. В винной программе будут представлены такие известные хозяйства, как Domaine de Chevalier, Vieux Château Certan, Calon-Ségur, Léoville-Barton и Climens.
Среди специальных гостей фестиваля - винный критик Эндрю Джеффорд, директор Le Macchiole Джанлука Пуцолу, экспортный директор Champagne Collet Эрик Джордж, чемпион Европы по винным знаниям из Эстонии Мик Парре и чемпион мира среди сомелье Раймондс Томсонс.
Во время фестиваля также объявят победителей премии Baltic Wine & Drinks Awards, которая проводится совместно с Liebherr. Награды получат представители ресторанов, баров, торговли и профессионалы винной индустрии стран Балтии.
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Билеты на парад вин и шеф-поваров 21 ноября еще доступны, а на заключительный ужин 22 ноября осталось ограниченное количество мест.