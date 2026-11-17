21 ноября в Hanzas Perons пройдет одно из главных событий фестиваля - Top 100 Wines + Chefs, или Большой парад вин и шеф-поваров. Посетителям предложат попробовать до 200 вин, шампанских и крепленых вин, представленных на латвийском рынке. Среди них будут обладатели золотых и серебряных медалей конкурса Latvijas Gada vīns 2026, а также вина из Шампани, Тосканы и других известных европейских регионов.