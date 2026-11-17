Фестиваль откроется 27 ноября концертом MILES DAVIS 100: The Sound of a Century - Jason Hunter Sextet в M/House of Jazz. На сцену выйдет родившийся в Лос-Анджелесе трубач Джейсон Хантер вместе со своим секстетом. Музыканты представят программу, посвященную творческому наследию Майлза Дэвиса - одного из самых влиятельных исполнителей в истории джаза. Зрителей ждет музыкальное путешествие по разным периодам его творчества.