Впервые в Латвии выступит один из самых знаменитых джазовых музыкантов мира
С 27 по 29 ноября в Риге пройдет осенняя сессия музыкального фестиваля Pink Noise Riga. Главным событием станет первое выступление в Латвии легендарного джазового трубача Уинтона Марсалиса вместе с Jazz at Lincoln Center Orchestra.
В течение трех дней любителей музыки ждут концерты известных джазовых исполнителей, необычные музыкальные программы и встречи с мировыми звездами. Мероприятия пройдут на нескольких площадках столицы, включая M/House of Jazz, музыкальный дом Daile и театр Дайлес.
Фестиваль откроется 27 ноября концертом MILES DAVIS 100: The Sound of a Century - Jason Hunter Sextet в M/House of Jazz. На сцену выйдет родившийся в Лос-Анджелесе трубач Джейсон Хантер вместе со своим секстетом. Музыканты представят программу, посвященную творческому наследию Майлза Дэвиса - одного из самых влиятельных исполнителей в истории джаза. Зрителей ждет музыкальное путешествие по разным периодам его творчества.
28 ноября в музыкальном доме Daile выступит Интарс Бусулис с программой Lush Life Quintet Vol. 2. Вместе с ним на сцену выйдут саксофонист Гинтс Паберзс, пианист Матисс Жилинскис, контрабасист Томс Пойшс и барабанщик Рудолфс Данкфелдс. К музыкантам также присоединится специальный гость Давис Юрка. В программе прозвучат интерпретации джазовой и популярной музыкальной классики.
Главное событие фестиваля состоится 29 ноября в театре Дайлес. Впервые в Латвии выступит знаменитый американский трубач и композитор Уинтон Марсалис вместе с Jazz at Lincoln Center Orchestra - одним из ведущих джазовых оркестров мира.
Марсалис является многократным обладателем премии Grammy и лауреатом Пулитцеровской премии. В Риге музыканты представят праздничную программу Big Band Holidays, приуроченную к началу рождественского сезона. Концерт пройдет в первое воскресенье Адвента.
В этот же день в AC Hotel Riga состоится пресс-конференция с Уинтоном Марсалисом. Встречу проведет основатель фестиваля Pink Noise Riga Айгарс Нордс.
После заключительного концерта фестиваля любителей джаза приглашают продолжить вечер в M/House of Jazz, где состоится Pink Noise Jam Session - музыкальная встреча с импровизациями.