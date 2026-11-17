"В этом году мы особенно рады, что к рождественской благотворительной ярмарке присоединяется все больше латвийских предпринимателей, местных производителей, художников и торговцев как из Риги, так и из других регионов страны. Для нас важно, чтобы ярмарка была не только местом сбора пожертвований, но и возможностью познакомиться с латвийскими предпринимателями и их продукцией", - отмечает руководитель проектов IWCR Кристине Дамшкалне.