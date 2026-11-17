Всего на четыре часа в Риге откроется международная рождественская ярмарка с необычными подарками
22 ноября с 11:00 до 15:00 в отеле Radisson Blu Elizabete Hotel в Риге пройдет международная рождественская благотворительная ярмарка. Посетители смогут приобрести необычные подарки, попробовать национальные угощения из разных стран и насладиться праздничной программой.
Подарки и угощения из 30 стран мира
В это воскресенье Рига превратится в место встречи культур со всего мира. На ежегодной международной рождественской ярмарке будут представлены стенды 30 стран, где можно будет найти традиционные продукты, изделия ручной работы, сувениры и оригинальные подарки, которые не всегда встретишь в обычных магазинах.
Мероприятие организует Международный женский клуб Риги (International Women's Club of Riga - IWCR), который проводит благотворительную ярмарку уже 28-й год подряд. Впервые в этом году среди участников появится отдельный стенд Латвии.
"Мы организуем международную благотворительную ярмарку в Риге уже 28 лет. Если раньше она больше служила местом встречи международного сообщества и сбора пожертвований, то в этом году мы хотим привлечь внимание и местных жителей", - рассказывает президент клуба Аманда Банистер.
На ярмарке будут представлены посольства Эстонии, Узбекистана, Чехии, Словакии, США, Израиля, Грузии, Великобритании, Мальты, Японии, Канады, Казахстана, Швеции, Китая, Франции, Словении, Польши, Испании, Венгрии, Турции, Индии, Ирландии, Азербайджана, Украины, Германии и Италии. Также свои товары и традиции представят сообщества Филиппин, Дании и Австрии.
Особое внимание организаторы уделили участию латвийских предпринимателей, ремесленников и производителей. Посетителям предложат местные деликатесы, дизайнерские изделия, косметику и другие товары. Кроме того, среди предложений будут посещения ресторанов, отдых в гостиницах и различные развлечения для всей семьи.
"В этом году мы особенно рады, что к рождественской благотворительной ярмарке присоединяется все больше латвийских предпринимателей, местных производителей, художников и торговцев как из Риги, так и из других регионов страны. Для нас важно, чтобы ярмарка была не только местом сбора пожертвований, но и возможностью познакомиться с латвийскими предпринимателями и их продукцией", - отмечает руководитель проектов IWCR Кристине Дамшкалне.
Танец львов, джаз и развлечения для детей
Гостей ждет не только праздничная торговля, но и развлекательная программа. На сцене выступит Елгавский биг-бенд под руководством Райтиса Ашманиса. Посетители также смогут увидеть традиционный китайский танец львов, показательные выступления по боевым искусствам и другие номера.
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Для семей с детьми организаторы подготовят специальный детский уголок, где малыши смогут играть под присмотром взрослых.
Все собранные средства направят на благотворительность
В этом году организаторы планируют собрать не менее 55 тысяч евро. Все вырученные средства направят на поддержку 19 благотворительных организаций Латвии, среди которых Ассоциация SOS Детские деревни, Фонд Детской больницы, объединение PEP Mammu, Papardes zieds, Tavi draugi и Армия спасения. В прошлом году благодаря рождественской ярмарке удалось собрать более 49 500 евро.
Помимо самой ярмарки, посетители могут принять участие в благотворительных покупках онлайн. С 1 ноября на платформе работает временная интернет-ярмарка, а сразу после завершения мероприятия 22 ноября начнется онлайн-аукцион, который продлится до 30 ноября.
Техническую поддержку онлайн-платформы обеспечивает BEREC - единственное агентство Европейского союза, расположенное в Латвии. На самой ярмарке у BEREC будет отдельный стенд с праздничной фотозоной и напитками в рождественской тематике.
Международный женский клуб Риги объединяет около 220 женщин из более чем 40 стран, проживающих в Латвии. На протяжении года участницы клуба помогают семьям, матерям, пожилым людям и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.