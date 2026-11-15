Staro Rīga 2026
С 15 по 18 ноября Рига вновь превращается в огромную выставку под открытым небом. В этом году фестиваль света Staro ...
Бабочки над головой и световые порталы: чем удивляет фестиваль Staro Rīga 2026
С 15 по 18 ноября Рига вновь превращается в огромную выставку под открытым небом. В этом году фестиваль света Staro Rīga 2026 объединил 52 световых объекта, а Otkrito уже прогулялся по вечернему городу, чтобы вам рассказать.
С наступлением темноты привычные улицы, площади и парки столицы преображаются. На фасадах зданий появляются красочные проекции, деревья переливаются разными цветами, а некоторые световые инсталляции реагируют на движения посетителей. В этом году фестиваль проходит под девизом "Unum momentum - то самое мгновение", предлагая задуматься о моментах, которые остаются в памяти и способны изменить нашу жизнь.
Маршрут фестиваля охватывает оба берега Даугавы. Световые объекты можно увидеть в Старой Риге, на Эспланаде, в парке Кронвальда, Виестурдарзсе и других частях центра. Причем многие инсталляции созданы не только для того, чтобы на них смотреть, - посетителям предлагают взаимодействовать со светом, звуком и движением.
Фестиваль Staro Rīga:
На Ратушной площади внимание посетителей привлекла световая проекция "Манифест любви" на фасаде Дома Черноголовых. С помощью видеомэппинга историческое здание превратилось в огромный экран, на котором сменялись красочные анимации, световые узоры и изображения, посвященные теме любви. Проекция была создана с учетом архитектуры здания, благодаря чему возникало ощущение, будто сам фасад оживает.
Одной из самых запоминающихся локаций оказался сад Виестура. Здесь удалось создать сказочную атмосферу: светящиеся кинетические бабочки, необычные блики на деревьях и мягкое освещение превратили парк в пространство, где хотелось задержаться подольше. Особенно привлекали внимание качели с бабочками. Желающих попробовать их оказалось настолько много, что образовывались очереди.
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Именно этот уголок фестиваля, пожалуй, оставил одно из самых ярких впечатлений. Здесь световые объекты не выглядели отдельными украшениями - весь парк воспринимался как единая композиция.
Не менее интересную задумку можно увидеть на Эспланаде, где установлены световые круги, связанные с темой дыхания. Посетители проходят сквозь них, а вокруг появляется туман, напоминающий выдох. Благодаря этому возникает ощущение, будто инсталляция оживает при приближении человека. Особенно эффектно пар смотрится при вечернем освещении, когда светящиеся кольца словно растворяются в воздухе.
Во дворе Музея анатомии Рижского университета Страдиня посетители могли попробовать себя в роли художников благодаря интерактивной инсталляции "После тебя, после меня". С помощью света каждый желающий мог оставить свой рисунок или надпись, которые затем переплетались с работами других людей, постепенно менялись и исчезали. Таким образом, посетители вместе создавали постоянно меняющуюся световую картину, у которой не было одного автора
В Старой Риге праздничная атмосфера ощущается практически на каждом шагу. На Домской площади внимание привлекают световые проекции и инсталляции, а в соседних улочках можно обнаружить небольшие светящиеся объекты. Здесь интересно наблюдать, как современные технологии меняют привычный облик исторических зданий. Фасады становятся своеобразными экранами, а знакомые архитектурные детали приобретают совершенно другое настроение.
Еще одной насыщенной локацией стал парк Кронвальда, где представлено сразу несколько необычных работ. Среди них - светящиеся круги с туманом, напоминающие порталы, водопад, геометрические конструкции и подсвеченные деревья. Отдельное внимание привлекают световые лучи, с помощью которых посетители могут взаимодействовать друг с другом, а также необычная лестница, ведущая к зеркалу.
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В парке можно увидеть и инсталляцию, напоминающую человеческие легкие. В сочетании со светом, отражениями и туманом она добавляет прогулке еще один необычный визуальный образ. Некоторые объекты здесь лучше рассматривать издалека, чтобы оценить всю композицию, а к другим хочется подойти поближе и разобраться, как они устроены.
В целом фестиваль собрал немало посетителей. Каждая локация отличается по настроению: где-то преобладают яркие проекции и геометрические формы, а где-то главную роль играют мягкий свет, движение и окружающая природа.
Staro Rīga 2026 продлится до 18 ноября включительно. Все 52 объекта можно увидеть ежедневно с 17:00 до 23:00. Посещение фестиваля бесплатное, а подробная карта инсталляций доступна на официальном сайте.