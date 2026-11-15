Бабочки над головой и световые порталы: чем удивляет фестиваль Staro Rīga 2026

Во дворе Музея анатомии Рижского университета Страдиня посетители могли попробовать себя в роли художников благодаря интерактивной инсталляции "После тебя, после меня". С помощью света каждый желающий мог оставить свой рисунок или надпись, которые затем переплетались с работами других людей, постепенно менялись и исчезали. Таким образом, посетители вместе создавали постоянно меняющуюся световую картину, у которой не было одного автора