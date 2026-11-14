В Вентспилсе готовят рождественский сюрприз - раньше такого в городе не было
В этом году в Вентспилсе планируют необычное дополнение к рождественским праздникам - специальный домик Санта-Клауса, где дети смогут лично встретиться с главным зимним волшебником.
Как сообщает Вентспилсский культурный центр, домик Санта-Клауса станет главной новинкой праздничной программы этого года. Он появится на площади Лиелайс лаукумс, где 28 ноября состоится торжественное открытие рождественского сезона.
После зажжения главной городской елки семьи с детьми смогут заглянуть в домик, встретиться с Санта-Клаусом, сделать совместную фотографию и лично рассказать ему о своих рождественских желаниях.
В предыдущие годы Санта-Клаус уже участвовал в праздничных мероприятиях Вентспилса, однако в этом году организаторы решили дополнить программу отдельным местом для встреч с ним.
Праздничная программа на площади Лиелайс лаукумс начнется в 15:00. Здесь откроется рождественская ярмарка, а для детей организуют творческие мастерские, на которых можно будет изготовить праздничные украшения и открытки.
В 17:00 начнется музыкальное представление с участием актеров Лиепайского кукольного театра и воспитанников поп-студии Jūras akmentiņi. Перед зрителями появятся Санта-Клаус, снеговик Олаф и девочка Лотте из Деревни изобретателей.
Главную рождественскую елку Вентспилса зажгут в 17:30. После этого посетители смогут встретиться с Санта-Клаусом в его новом домике, а также сфотографироваться с другими сказочными персонажами.
С 17:45 до 19:00 на площади пройдет праздничная дискотека с DJ Šaman. Продолжат работать рождественская ярмарка и творческие мастерские.
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Вход на праздничное мероприятие бесплатный.
Кроме того, 29 ноября в Вентспилсе состоятся еще два мероприятия для семей с детьми. В 11:00 рождественскую елку зажгут в Детском городке, а в 15:00 - в центре Парвенты. В обоих местах подготовлена программа с играми, сказочными персонажами и развлечениями для детей.