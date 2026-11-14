В Вентспилсе готовят рождественский сюрприз - раньше такого в городе не было

Кроме того, 29 ноября в Вентспилсе состоятся еще два мероприятия для семей с детьми. В 11:00 рождественскую елку зажгут в Детском городке, а в 15:00 - в центре Парвенты. В обоих местах подготовлена программа с играми, сказочными персонажами и развлечениями для детей.