Ярмарка, музыка и виртуальная рыбалка: в Павилосте проходит День миноги

Сегодня, с 12:00 до 16:00, в Павилосте проходит День миноги (Nēģu diena), посвященный местным рыболовным традициям. Гостей ждут ярмарка ремесленников, музыка, развлечения для детей и возможность попробовать себя в виртуальной ловле миноги.