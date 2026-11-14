Ярмарка, музыка и виртуальная рыбалка: в Павилосте проходит День миноги
В Павилосте сегодня чествуют миногу - рыбу, которая стала частью местных рыбацких традиций. Гостей ждут ярмарка, концерты, детские мастер-классы и даже возможность отправиться на виртуальную ловлю.
Сегодня, с 12:00 до 16:00, в Павилосте проходит День миноги (Nēģu diena), посвященный местным рыболовным традициям. Гостей ждут ярмарка ремесленников, музыка, развлечения для детей и возможность попробовать себя в виртуальной ловле миноги.
Основные мероприятия развернутся на лугу за заведением Āķagals. Там будет работать рынок ремесленников и местных производителей.
Музыкальную программу представят объединение Tepat, а также Ренарс и Кристерс Юзупы. Для детей подготовят творческие мастерские и мастер-класс по вязанию узлов.
Познакомиться с историей рыболовства в Павилосте можно будет в местном краеведческом музее. Посетителям покажут экспозицию "Морю нужна тонкая сеть" ("Jūriņ’ prasa smalku tīklu"), а также предложат попробовать 3D-ловлю миноги.
Вечером праздник продолжится: в 21:00 в городском Доме культуры начнется танцевальный вечер с группой 4kw.