Куда сходить в Риге 14 ноября: самые интересные мероприятия этой субботы

В эти выходные на Кипсале пройдет международная выставка домашних животных и зооиндустрии ZooExpo 2026. За два дня здесь можно будет увидеть более 3000 домашних любимцев, познакомиться с редкими породами собак и кошек, а также посмотреть на экзотических животных.