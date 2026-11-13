Куда сходить в Риге 14 ноября: самые интересные мероприятия этой субботы
В субботу, 14 ноября, в Риге будет немало поводов выйти из дома. Столицу ждут масштабные представления, необычные выставки, концерты и бесплатные развлечения, причем некоторые события обещают удивить даже тех, кого трудно чем-либо впечатлить.
Более 3000 животных соберутся на выставке ZooExpo 2026
Где: Международный выставочный центр на Кипсале, улица Кипсалас, 8.
Когда: 14 и 15 ноября, с 10:00 до 18:00.
В эти выходные на Кипсале пройдет международная выставка домашних животных и зооиндустрии ZooExpo 2026. За два дня здесь можно будет увидеть более 3000 домашних любимцев, познакомиться с редкими породами собак и кошек, а также посмотреть на экзотических животных.
В программе - конкурсы красоты, показательные выступления собак, соревнования по послушанию, демонстрации дрессировки и модные показы для четвероногих участников. Для посетителей также подготовили консультации специалистов по уходу за животными, развлекательные мероприятия и занятия для детей.
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Более 400 танцоров выйдут на сцену Xiaomi Arēna
Где: Xiaomi Arēna, улица Сканстес, 21.
Когда: 14 ноября, в 13:00 и 19:00.
Одним из самых масштабных событий субботы станет возвращение танцевальной постановки Indulis un Ārija, созданной по мотивам произведения Райниса. В прошлом году представление вызвало большой интерес, поэтому организаторы решили вновь показать его зрителям.
В постановке участвуют более 400 танцоров школы Dzirnas, камерный оркестр Sinfonietta Rīga и смешанный хор Рижской Домской хоровой школы. Хореографом выступил Агрис Данилевич, музыку написал Валтерс Пуце, а режиссером стал Интарс Решетинс-Петерсонс.
Зрителей ждет история о любви, свободе и принадлежности к своей земле, рассказанная с помощью танца, музыки и масштабных сценических решений.
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Легендарная рок-группа Līvi отпразднует 50-летие
Где: Дворец культуры ВЭФ, улица Ропажу, 2.
Когда: 14 ноября, в 16:00 и 19:00.
Одна из самых известных рок-групп Латвии, Līvi, отмечает полувековой юбилей большим концертным туром. В Риге музыканты выступят дважды: первоначально был запланирован вечерний концерт, однако из-за интереса публики организаторы добавили еще одно выступление в 16:00.
Юбилейная программа охватит разные периоды творчества коллектива - от первых песен до композиций, которые стали классикой латвийской рок-музыки. Помимо известных хитов, зрителям обещают произведения, которые редко исполнялись на концертах.
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Швейцарский цирк покажет необычное представление Elephant
Где: Рижский цирк, улица Меркеля, 4.
Когда: 14 ноября, в 19:00.
В рамках Европейской ночи цирка в Риге выступит швейцарская труппа Zirkus FahrAwaY с постановкой Elephant, или “Слон”. Несмотря на название, настоящих слонов на арене не будет. Вместо этого артисты предложат необычный взгляд на традиционное цирковое искусство.
Трое исполнителей объединят воздушную акробатику, жонглирование, живую музыку, юмор и необычные предметы, изготовленные собственными руками. Представление продолжительностью 75 минут рассчитано на зрителей разных поколений, рекомендуемый возраст - от шести лет.
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Ботанический сад превратится в светящуюся сказку
Где: Ботанический сад Латвийского университета, улица Яня Штейнхауэра, 2.
Когда: 14 ноября, с 17:00 до 22:00.
В Ботаническом саду продолжает работать фестиваль Maģija Botāniskajā dārzā - "Магия в Ботаническом саду". Посетителей ждет почти двухкилометровый прогулочный маршрут, на котором разместили более 200 световых инсталляций.
В вечерней темноте можно будет увидеть светящиеся фигуры животных, фантастических существ, цветов и другие необычные композиции. Деревья и дорожки сада подсвечены тысячами огней, создавая совершенно другую атмосферу по сравнению с дневными прогулками.
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Фестиваль работает до 31 января 2027 года. Для посещения необходимо приобретать отдельный билет - обычные билеты и абонементы Ботанического сада на вечернее мероприятие не распространяются.
В квартале Калнциема устроят патриотическую ярмарку с военными
Где: квартал Калнциема, улица Калнциема, 35.
Когда: 14 ноября, с 10:00 до 16:00.
В преддверии Дня провозглашения Латвийской Республики в квартале Калнциема пройдет тематическая ярмарка Neatkarīgais tirgus. Помимо традиционной торговли местными продуктами, ремесленными изделиями и праздничными угощениями, организаторы подготовили специальную программу.
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На мероприятие приедут представители Национальных вооруженных сил Латвии, Земессардзе и Яунсардзе. Посетители смогут рассмотреть и примерить военное снаряжение, попробовать выполнить задания в полной экипировке, познакомиться с навыками маскировки и узнать больше о военной подготовке.
На сцене в 11:00 выступит танцевальный коллектив Imantieši, а в 12:00 - детские и молодежные танцевальные коллективы. Также предусмотрены творческие мастер-классы.
Вход: бесплатный. Отдельные мастер-классы платные.
В Рижском мотормузее покажут военную технику
Где: Рижский мотормузей, улица Сергея Эйзенштейна, 8.
Когда: 14 ноября, музей открыт с 10:00 до 18:00.
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К государственным праздникам Рижский мотормузей подготовил специальную программу для семей. В субботу посетители смогут принять участие в тематических активностях и увидеть образцы техники Национальных вооруженных сил Латвии.
Мероприятие станет дополнением к постоянной экспозиции музея, посвященной истории автомобилей, мотоциклов и развитию транспорта.
Вход: праздничные активности бесплатные, посещение постоянной экспозиции оплачивается отдельно.
В Риге разыграют путевки на чемпионат мира по флорболу
Где: Зал командных видов спорта, улица Кришьяня Барона, 99c.
Когда: 14 ноября, матчи начинаются в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00.
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В субботу завершится международный отборочный турнир женских сборных к чемпионату мира по флорболу 2027 года. В соревнованиях участвуют восемь национальных команд, в том числе сборная Латвии.
В заключительный день состоятся четыре встречи. Особенно важными станут матчи в 13:00 и 16:00, победительницы которых получат путевки на чемпионат мира. Вечером, в 19:00, запланирован финал турнира.
Последние выходные Рижской недели ресторанов
Где: рестораны по всей Риге.
Когда: до 15 ноября включительно.
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У жителей и гостей столицы остаются последние два дня, чтобы воспользоваться специальными предложениями Рижской недели ресторанов. В этом году организаторы объявили рекордное число участников - 77 заведений, включая рестораны, представленные в гиде Michelin.
Главная тема осеннего мероприятия - ржаной хлеб. Шеф-повара подготовили специальные меню из трех блюд, в которых привычный латвийский продукт используется в неожиданных сочетаниях: от закусок до десертов.
Меню и бронирование: LiveRiga. Наличие свободных столиков необходимо проверять непосредственно в выбранном ресторане.