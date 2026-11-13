Музыкальный трамвай снова выйдет на улицы Даугавпилса. Чем еще удивит город перед Рождеством?

В воскресенье, 29 ноября, в 17:00 на площади Виенибас состоится торжественное зажжение главной рождественской елки Даугавпилса. Праздничное мероприятие под названием "В бриллиантовом сиянии дворцовой елки" соберет детей и взрослых. Вместе с участниками вокальной студии Дома единства Pērlītes жители смогут принять участие в зажжении праздничных огней. После этого на сцене выступят певица Элизабете Загорска, певец и трубач Андрис Абелите, а также певец и саксофонист Янис Лемежис.