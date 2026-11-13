Музыкальный трамвай снова на улицах Даугавпилса. Чем еще удивит город перед Рождеством?
В конце ноября Даугавпилс начнет преображаться к Рождеству, и первые праздничные выходные обещают несколько интересных событий. Жителей ждут зажжение главной городской елки, концерты и возвращение необычного трамвая, который уже стал частью зимних праздников.
В субботу, 28 ноября, в 16:00 в сквере возле римско-католической церкви Святого Петра в веригах, на пересечении улиц Ригас и Циетокшня, состоится зажжение первой свечи в большом городском адвентском венке. В мероприятии примет участие женский хор Дома единства Rūta, который исполнит песни, посвященные времени ожидания Рождества.
В воскресенье, 29 ноября, в 17:00 на площади Виенибас состоится торжественное зажжение главной рождественской елки Даугавпилса. Праздничное мероприятие под названием "В бриллиантовом сиянии дворцовой елки" соберет детей и взрослых. Вместе с участниками вокальной студии Дома единства Pērlītes жители смогут принять участие в зажжении праздничных огней. После этого на сцене выступят певица Элизабете Загорска, певец и трубач Андрис Абелите, а также певец и саксофонист Янис Лемежис.
В течение предрождественского периода в Даугавпилсе пройдет разнообразная культурная и развлекательная программа. На площади Виенибас запланированы музыкальные мероприятия, встречи с героями сказок и мультфильмов, а также другие праздничные события.
Кроме того, в этом году на улицы Даугавпилса вновь выйдет музыкальный трамвай, который будет совершать праздничные поездки для детей и взрослых.