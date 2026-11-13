От триумфа до одиночества: история легендарной Марии Каллас оживет на сцене
20 ноября в 19:00 в Латвийской национальной библиотеке в Риге и 4 декабря в 19:00 в концертном зале Дзинтари в Юрмале покажут драматический спектакль "Мастер-класс" о жизни легендарной оперной певицы Марии Каллас.
История одной из самых знаменитых оперных див XX века оживет на сцене благодаря постановке Театра оперетты и музыкального театра. В основе спектакля лежит пьеса американского драматурга Терренса Макнелли "Мастер-класс", получившая в 1996 году престижную театральную премию Tony в категории "Лучшая пьеса".
Действие разворачивается в начале 1970-х годов в знаменитой Джульярдской школе в Нью-Йорке, где Мария Каллас проводила занятия с молодыми оперными певцами. Перед зрителями предстает строгая, ироничная и порой беспощадная преподавательница, которая не терпит ошибок и компромиссов в искусстве. Для нее недостаточно обладать красивым голосом и правильно исполнять ноты - настоящий артист должен понимать музыку, чувствовать ее содержание и осознавать свою ответственность перед публикой.
Однако за суровым характером великой певицы скрывается непростая личная история. Во время занятий Каллас мысленно возвращается к самым важным событиям своей жизни - триумфам на крупнейших оперных сценах мира, отношениям с греческим миллиардером Аристотелем Онаси, болезненным потерям и одиночеству. Постепенно становится ясно, какую высокую цену ей пришлось заплатить за мировую известность.
Главную роль исполняет многократная лауреатка Большой музыкальной премии Сонора Вайце. Несмотря на более чем 20-летний опыт выступлений на оперной сцене, для нее это первая драматическая роль. Более того, певица выступила и режиссером постановки.
"Каллас была очень требовательной - как к своим ученикам, так и прежде всего к себе. Она не терпела небрежности, потому что знала, сколько труда стоит за каждым выдающимся выступлением. Но у ее суровости были и личные причины. Готовя спектакль, я много изучала жизнь Каллас и хотела показать, как пережитое отражалось на ее отношении к молодым певцам. Как оперная певица я хорошо понимаю ее профессиональные требования, но не всегда ее отношение к людям", - рассказывает Сонора Вайце.
Интерес к личности Марии Каллас этой осенью проявился и на телевидении. 6 ноября Латвийское телевидение показало биографическую драму "Мария" режиссера Пабло Ларейна, вышедшую в 2024 году. Главную роль в фильме исполнила Анджелина Джоли. Сейчас картину также можно посмотреть на платформе REplay.lv. В отличие от фильма, театральная постановка сосредоточена на периоде, когда Каллас уже делилась своим опытом с молодыми артистами.
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Изначально спектакль "Мастер-класс" был создан Сонорой Вайце в качестве магистерской работы по режиссуре в Латвийской академии культуры. В августе постановку представили на VIII Международном фестивале оперетты в Икшкиле, а в октябре показали в Лиепайском театре. По информации организаторов, в обоих городах зрители встречали артистов продолжительными овациями стоя.
Вместе с Сонорой Вайце в спектакле участвуют Татьяна Гуревич, Анна Вайце, которая выйдет на сцену 20 ноября, и Элина Бояркина, выступающая 4 декабря. Роль пианиста Мэнни исполнит Марис Жагарс.
Несмотря на то что действие разворачивается во время уроков вокала, "Мастер-класс" - не опера и не концерт, а полноценный драматический спектакль. Это история о таланте, амбициях, любви и жертвах, на которые человек готов пойти ради своего призвания.
Ближайшие показы состоятся 20 ноября в 19:00 в зале Зиедониса Латвийской национальной библиотеки в Риге и 4 декабря в 19:00 в Малом зале концертного зала Дзинтари в Юрмале.