От триумфа до одиночества: история легендарной Марии Каллас оживет на сцене

"Каллас была очень требовательной - как к своим ученикам, так и прежде всего к себе. Она не терпела небрежности, потому что знала, сколько труда стоит за каждым выдающимся выступлением. Но у ее суровости были и личные причины. Готовя спектакль, я много изучала жизнь Каллас и хотела показать, как пережитое отражалось на ее отношении к молодым певцам. Как оперная певица я хорошо понимаю ее профессиональные требования, но не всегда ее отношение к людям", - рассказывает Сонора Вайце.