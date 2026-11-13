Поешь и выиграй 100 евро: в Вентспилсе пройдут необычные Дни гурманов

Стоимость отбивных составит от 6 до 14,90 евро. Чтобы гостям было проще выбрать подходящее заведение, организаторы подготовили цифровой путеводитель. В нем собраны предложения всех 14 участников с фотографиями блюд, описаниями и ценами. Благодаря этому можно заранее сравнить варианты и решить, куда отправиться на обед или ужин.