Поешь и выиграй 100 евро: в Вентспилсе пройдут необычные Дни гурманов
С 16 по 29 ноября в Вентспилсе пройдут гастрономические Дни гурманов "Да здравствуют отбивные!". В 14 заведениях города можно будет попробовать как классические отбивные, так и необычные авторские блюда по цене от 6 евро.
На две недели Вентспилс превратится в место встречи любителей вкусной еды. В рамках гастрономического мероприятия "Да здравствуют отбивные!" 14 городских кафе и ресторанов представят собственные варианты одного из самых популярных блюд - отбивных.
Посетителей ждут не только привычные рецепты, но и неожиданные сочетания вкусов, вдохновленные кухнями разных стран. Повара объединят местные кулинарные традиции с новыми идеями, а для тех, кто не ест мясо, предусмотрят вегетарианские варианты блюд.
Стоимость отбивных составит от 6 до 14,90 евро. Чтобы гостям было проще выбрать подходящее заведение, организаторы подготовили цифровой путеводитель. В нем собраны предложения всех 14 участников с фотографиями блюд, описаниями и ценами. Благодаря этому можно заранее сравнить варианты и решить, куда отправиться на обед или ужин.
Кроме того, посетители смогут не только вкусно поесть, но и выиграть подарочную карту на 100 евро. Для участия в розыгрыше после посещения заведения необходимо отсканировать QR-код и оставить свою оценку блюда.
Победителя определят 30 ноября. Подарочную карту можно будет использовать в любом из заведений, участвующих в гастрономическом мероприятии, по собственному выбору.
Дни гурманов "Да здравствуют отбивные!" продлятся до 29 ноября включительно, поэтому у жителей и гостей Вентспилса будет две недели, чтобы попробовать разные блюда и выбрать своего фаворита.