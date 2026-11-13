12 тысяч свечей и праздничный салют: как Юрмала отметит День провозглашения Латвийской Республики
18 ноября в Юрмале в честь Дня провозглашения Латвийской Республики зажгут более 12 тысяч свечей, которые образуют 20-километровую дорогу света. Праздничная программа начнется в 15:30, а вечером жителей и гостей города ждут концерты и салют.
В День провозглашения Латвийской Республики Юрмала вновь превратится в город огней. Уже более 20 лет здесь существует особенная традиция - создавать самую длинную в стране дорогу света. В этом году более 12 тысяч свечей осветят 20-километровый маршрут от моста через Лиелупе до Кемери.
Традиция появилась в 2002 году и с тех пор стала одним из символов празднования 18 ноября в Юрмале. Присоединиться к акции смогут все желающие. Начиная с 15:30 жители и гости города приглашаются зажечь собственную свечу в знак благодарности за свободу Латвии.
Особенно красиво будет на улице Йомас, где из свечей создадут традиционные латышские символы - Солнце, Аусеклис и дерево Аустры. К участию в создании светящихся узоров организаторы особенно приглашают семьи с детьми.
Праздничные мероприятия пройдут и в других районах города. В 16:00 возле дома-музея Аспазии в Дубулты, на проспекте Зигфрида Мейеровица, 18/20, состоится концерт певицы Катрины Диманты и музыканта Роланда Зелча.
В это же время на городском стадионе Sloka начнется еще одна необычная акция. С 16:00 до 20:00 посетители смогут принять участие в создании огромного контура Латвии из зажженных свечей.
В 17:00 в Дубултской евангелическо-лютеранской церкви на улице Базницас, 13, состоится праздничное богослужение, посвященное Дню независимости страны.
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Главный вечерний концерт начнется в 20:00 возле Дома культуры Каугури на улице Райня, 110. На сцене выступят объединенный хор Юрмалы под руководством главного дирижера Инары Фреймане, а также солисты Айя Витолиня и Иво Грисниньш-Грислис. Завершится праздничный вечер в 21:30 красочным фейерверком.
К государственным праздникам Юрмала уже преобразилась. Улицы и площади украсили красно-бело-красными флагами, на фонарях появились праздничные декорации, а городские автобусы украсили флажками Латвии и Юрмалы.
Праздничная подсветка появилась на мосту через Лиелупе, Дзинтарском железнодорожном путепроводе, улице Йомас и центральных улицах города. В начале улицы Йомас в Майори сияет световая инсталляция "Латвия", а в Дзинтарском лесопарке с наступлением темноты детские площадки и центральные дорожки освещаются в цветах латвийского флага.