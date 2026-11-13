12 тысяч свечей и праздничный салют: как Юрмала отметит День провозглашения Латвийской Республики

В День провозглашения Латвийской Республики Юрмала вновь превратится в город огней. Уже более 20 лет здесь существует особенная традиция - создавать самую длинную в стране дорогу света. В этом году более 12 тысяч свечей осветят 20-километровый маршрут от моста через Лиелупе до Кемери.