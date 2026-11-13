В выходные на Кипсале пройдет крупнейшая выставка животных - заявлено рекордное количество участников-собак

На ZooExpo будут работать представители кинологических клубов, заводчики и специалисты по уходу за животными. Они расскажут об особенностях разных пород, характере собак и кошек, правильном питании и уходе. Это особенно полезно для тех, кто планирует завести питомца, но еще не определился с выбором.