Zoo Expo 2025
15 и 16 ноября 2025 года в Международном выставочном центре на Кипсале в Риге прошла выставка домашних животных ZooExpo 2025. ...
В выходные на Кипсале пройдет крупнейшая выставка животных - заявлено рекордное количество участников-собак
14 и 15 ноября с 10:00 до 18:00 в Международном выставочном центре "Кипсала" пройдет ZooExpo 2026. Посетителей ждут тысячи собак, сотни кошек, экзотические животные, конкурсы красоты и увлекательные шоу для всей семьи.
В эти выходные Кипсала превратится в настоящий мир животных. На ежегодной международной выставке ZooExpo 2026 можно будет познакомиться с редкими породами собак и кошек, увидеть необычных птиц и рептилий, понаблюдать за соревнованиями и получить советы по уходу за домашними любимцами.
Организаторы подготовили насыщенную программу для взрослых и детей, причем интересные занятия найдутся не только для опытных владельцев животных, но и для тех, кто пока только мечтает завести питомца.
Одним из главных событий ZooExpo станет масштабная выставка собак. В этом году организаторы заявили рекордное количество участников - 3600 собак из 17 стран.
Впервые на выставку приедут представители Индонезии и Исландии. Посетители смогут познакомиться с 258 породами, включая весьма редкие. Среди них богемская овчарка, андалузский терьер, валенсийский ратер, тайваньская собака и леопардовая собака Катахулы.
Особенно напряженная борьба на выставочных рингах ожидается среди стаффордширских бультерьеров, американских стаффордширских терьеров, английских кокер-спаниелей, мопсов, китайских хохлатых собак и других популярных пород. Зрители смогут увидеть, как профессиональные судьи оценивают внешний вид, движения и соответствие собак стандартам пород.
Любителей кошек ждет не менее интересная программа. На выставке представят более 300 кошек из шести стран. Особенно широко будут представлены мейн-куны и британские короткошерстные кошки. Питомцы будут соревноваться в различных категориях, включая котят, молодых и взрослых животных.
В этом году выставка станет особенной для Латвийской фелинологической ассоциации Felimurs, которая отмечает свое 40-летие. По случаю юбилея пройдут тематические шоу лесных кошек, а также конкурсы Mister Cat и Cat Queen, на которых выберут самых эффектных представителей кошачьего мира. Праздничную атмосферу дополнит выступление певца и мультиинструменталиста Марко Ояла.
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ZooExpo не ограничится только собаками и кошками. На Кипсале можно будет увидеть пони, кроликов, гусей, кур, индюков, попугаев и канареек. Особенным гостем выставки станет маленький австралийский эму - необычная птица, с которой большинство посетителей вряд ли сталкивается в повседневной жизни.
Для любителей экзотики подготовлена отдельная возможность познакомиться с рептилиями и другими необычными животными. Среди них будут гекконы, ящерицы, змеи, пауки и скорпионы. В течение двух дней на выставке будут проходить различные показательные выступления.
Посетители смогут понаблюдать за работой кинологических школ, увидеть демонстрации канистерапии - занятий с участием специально подготовленных собак, а также познакомиться со спортивной дисциплиной FCI IGP.
В программе предусмотрены шоу ретриверов и терьеров, а также финальный конкурс международной выставки собак Rīgas uzvarētājs 2026.
Любителей кошек ждут породные соревнования и праздничные шоу Felimurs. Для самых маленьких посетителей выступят артисты цирковой студии.
На ZooExpo будут работать представители кинологических клубов, заводчики и специалисты по уходу за животными. Они расскажут об особенностях разных пород, характере собак и кошек, правильном питании и уходе. Это особенно полезно для тех, кто планирует завести питомца, но еще не определился с выбором.
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Кроме того, на выставке можно будет приобрести корма, лакомства, игрушки, лежанки, одежду и другие товары для домашних животных. Участники обещают специальные выставочные предложения.
Стоимость билетов:
- Взрослые - 8 евро.
- Дети от 5 до 18 лет - 4,50 евро.
- Пенсионеры, студенты и люди с инвалидностью - 6 евро.
- Семейный билет (два взрослых и один ребенок либо один взрослый и трое детей) - 18 евро.
- Дети до 4 лет включительно - бесплатно.
Стоимость парковки составляет 5 евро за первые четыре часа, каждый последующий час - еще 2 евро.
Можно ли прийти со своей собакой?
Да, но если питомец не участвует в выставке, перед покупкой билета необходимо предъявить ветеринарный документ у 11-х ворот выставочного центра и пройти ветеринарный контроль.
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