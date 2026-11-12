Рисование шоколадом и дегустация конфет: что готовит Laima к Staro Rīga
14 ноября в Риге Музей шоколада Laima устроит особенный вечер в преддверии фестиваля света Staro Rīga 2026. Посетителей ждут дегустации конфет, рисование шоколадом и праздничная подсветка, а сам музей будет открыт до 22:00.
В преддверии одного из самых ярких событий осени Музей шоколада Laima решил объединить свет, творчество и любимые сладости. За день до начала фестиваля Staro Rīga здесь пройдет специальная программа для детей и взрослых.
Одним из развлечений вечера станет дегустация с элементами игры. Посетителям предложат попробовать популярные в Латвии конфеты и угадать их вкусы. За участие в сладком испытании предусмотрены вкусные призы.
Еще одно необычное занятие - "Рисуй шоколадом". Вместо привычных красок гости смогут использовать шоколад, а вместо холста - вафельную основу. Участникам предложат изобразить собственные впечатления от города, создав съедобную картину. Программа рассчитана как на взрослых, так и на детей.
Праздничное оформление появится в музее уже 13 ноября. Специальная подсветка создаст атмосферу приближающегося фестиваля света. А 14 ноября посетители смогут задержаться здесь дольше обычного - музей будет работать до 22:00.
При этом постоянная экспозиция также останется доступной. Гости смогут узнать об истории производства сладостей в Латвии и проследить путь какао-бобов от дерева до готовой шоколадной плитки.
"14 ноября Музей шоколада станет местом, где встретятся свет, вкусы и ароматы. Мы приглашаем посетителей почувствовать атмосферу приближающегося фестиваля через шоколад", - рассказала руководитель отдела коммуникации и устойчивого развития Orkla Latvija Лаура Багата.
Специально к праздничному вечеру 14 ноября стоимость входных билетов снизят.
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- Взрослые: 8 евро вместо обычных 9 евро.
- Школьники и пенсионеры: 5 евро вместо обычных 6 евро.
Таким образом, посетители смогут познакомиться с музейной экспозицией, принять участие в сладких развлечениях и провести вечер в атмосфере приближающегося фестиваля света.