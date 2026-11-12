Знаменитый рождественский грузовик Coca-Cola снова приедет в Латвию
В преддверии Рождества в Латвию вновь приедет знаменитый рождественский грузовик Coca-Cola, который уже много лет ассоциируется с приближением зимних праздников. В каких городах он остановится в этом году, пока неизвестно, однако организаторы обещают раскрыть маршрут в ближайшее время.
Компания Coca-Cola сообщила, что в этом году продолжит традицию праздничных мероприятий, связанных с Рождеством. Одним из главных событий станет возвращение в Латвию рождественского грузовика, украшенного праздничной иллюминацией.
Точные даты его приезда и места остановок пока не объявлены. Компания обещает опубликовать маршрут в ближайшее время.
Кроме того, в преддверии праздников в продаже вновь появятся напитки Coca-Cola в специальной рождественской упаковке с изображением Санта-Клауса. Такая упаковка будет выпущена ограниченным тиражом.
Как отметила директор по стратегическим коммуникациям Coca-Cola в странах Балтии и Польше Александра Зарихта-Кузальска, в этом году праздничная кампания компании будет посвящена семейным традициям и совместному проведению времени.
Рождественский грузовик Coca-Cola известен благодаря праздничной рекламе бренда и ежегодным поездкам по разным странам. Его появление в Латвии станет частью рождественской кампании компании.
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