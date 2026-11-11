Его гитара звучит как целый оркестр: в Риге выступит виртуоз Marcin
9 апреля 2027 года в концертном зале Palladium в Риге выступит польский гитарист Marcin, прославившийся необычной техникой игры и виртуозными интерпретациями мировых хитов. Концерт пройдет в рамках его нового мирового тура An Evening With Marcin.
Один музыкант, одна гитара и звучание, которое напоминает выступление целого ансамбля. Именно этим прославился 26-летний польский гитарист Marcin, настоящее имя которого - Марцин Патшалек.
Музыкант объединяет классическую гитарную технику, фламенко и перкуссионный стиль fingerstyle. Благодаря этому он способен одновременно исполнять мелодию, аккомпанемент и ритмическую партию, используя корпус гитары как ударный инструмент.
Музыкальный путь Marcin начался в десять лет, когда он стал учиться игре на классической гитаре. Позднее музыкант увлекся фламенко и начал экспериментировать с различными техниками исполнения. Первый большой успех пришел к нему в 2015 году после победы в польском музыкальном конкурсе Must Be The Music. В 2019 году Marcin принял участие в американском шоу America's Got Talent, где дошел до полуфинала. Это выступление помогло ему привлечь внимание международной аудитории.
Особую популярность музыканту принесли необычные обработки известных произведений. В его исполнении по-новому звучат "Лунная соната" и Пятая симфония Людвига ван Бетховена, а также Toxicity группы System of a Down.
В социальных сетях за творчеством гитариста следят более 14 миллионов человек. О нем писали такие издания, как Rolling Stone, Billboard и Guitar World.
Помимо интерпретаций известных произведений, музыкант активно развивает собственное творчество. В 2024 году на лейбле Sony Masterworks вышел его альбом Dragon in Harmony, в котором акустическая гитара сочетается с элементами различных музыкальных жанров и современными приемами звукозаписи.
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В создании альбома приняли участие известные гитаристы, в том числе Тим Хенсон из группы Polyphia, с которым Marcin записал композицию Classical Dragon, и японский музыкант Ичика Нито.
75 концертов - и все с аншлагами
Популярность Marcin давно вышла за пределы социальных сетей.
Его предыдущий мировой тур Art of Guitar World Tour охватил 25 стран на пяти континентах. Все 75 концертов, по информации организаторов, прошли с аншлагами. Зрители ценят выступления музыканта не только за сложную технику игры, но и за энергичную подачу, необычное звучание и способность удерживать внимание публики на протяжении всего концерта.
В 2027 году Marcin отправится в новый мировой тур An Evening With Marcin, одной из остановок которого станет Рига.
На концерте зрители смогут познакомиться с необычной манерой игры Marcin, в которой одна акустическая гитара заменяет сразу несколько музыкальных инструментов.