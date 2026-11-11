Его гитара звучит как целый оркестр: в Риге выступит виртуоз Marcin

Музыкальный путь Marcin начался в десять лет, когда он стал учиться игре на классической гитаре. Позднее музыкант увлекся фламенко и начал экспериментировать с различными техниками исполнения. Первый большой успех пришел к нему в 2015 году после победы в польском музыкальном конкурсе Must Be The Music. В 2019 году Marcin принял участие в американском шоу America's Got Talent, где дошел до полуфинала. Это выступление помогло ему привлечь внимание международной аудитории.