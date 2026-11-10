Санта-Клаусы вновь захватят Старую Ригу: 6 декабря состоится необычный забег
6 декабря на Домской площади в Риге состоится благотворительный забег Санта-Клаусов Santa Fun Run 2026. Принять участие смогут все желающие, а собранные средства направят на медицинскую помощь детям в регионах Латвии.
В начале декабря улицы Старой Риги вновь заполнят люди в красных костюмах и рождественских колпаках. Уже в 17-й раз в столице пройдет Santa Fun Run - необычный благотворительный забег, который за годы существования превратился в одну из самых узнаваемых рождественских традиций города.
Ежегодно мероприятие собирает сотни участников: семьи с детьми, компании друзей, рабочие коллективы и гостей столицы.
При этом спортивная подготовка совершенно не важна. Участники могут не только бежать, но и просто прогуляться по Старой Риге в костюмах Санта-Клаусов. Главное - праздничное настроение и желание помочь.
В 2025 году Santa Fun Run собрал более 1000 участников.
18-й забег Санта-Клаусов (2025)
В Риге, на Домской площади, в 18-й раз состоялся благотворительный рождественский забег Санта-Клаусов Santa Fun Run.
Благодаря их пожертвованиям и поддержке спонсоров организаторам удалось собрать 20 062 евро.
Все эти средства направили на поддержку программы "Детский автобус здоровья" (Bērnu Veselības Busiņš), которую реализует организация Ronald McDonald Māja Latvijā. В этом году организаторы надеются привлечь еще больше участников и приглашают присоединиться как отдельных жителей, так и целые команды предприятий.
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Как забег помогает детям?
Главная цель Santa Fun Run - поддержка специального медицинского автобуса, который уже много лет ездит по городам и населенным пунктам Латвии.
В рамках программы "Детский автобус здоровья", также известной как Labusiņš, врачи различных специальностей выезжают в регионы и бесплатно консультируют детей. Благодаря этому семьям не приходится каждый раз отправляться в Ригу или другие крупные города ради приема у специалиста.
Такая помощь позволяет сократить расходы на дорогу, уменьшить количество пропущенных школьных дней и облегчить родителям организацию медицинских обследований.
За 16 лет работы программы детям в регионах Латвии предоставили более 74 400 бесплатных консультаций врачей-специалистов.
Средства, собранные во время рождественского забега, помогают обеспечивать дальнейшие поездки медицинского автобуса.
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"Этот благотворительный праздник - гораздо больше, чем рождественский забег. Это возможность объединить людей, предприятия и семьи ради общей цели - помочь детям получать необходимую медицинскую помощь ближе к дому", - подчеркнула исполнительный директор Ronald McDonald Māja Latvijā Гуна Цауне.
По ее словам, каждый участник и каждое пожертвование помогают медицинскому автобусу продолжать поездки к детям в регионах.
Забег Santa Fun Run 2026 состоится 6 декабря на Домской площади в Старой Риге.
Участников приглашают присоединяться семьями, с друзьями или коллегами. Пройти дистанцию можно в собственном темпе - бегом или пешком.
Регистрация открыта:
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Индивидуальные участники могут зарегистрироваться до 6 декабря на сайте.
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Команды предприятий могут подать заявку до 20 ноября по электронной почте info@santafunrun.lv.
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