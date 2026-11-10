Санта-Клаусы вновь захватят Старую Ригу: 6 декабря состоится необычный забег

В рамках программы "Детский автобус здоровья", также известной как Labusiņš, врачи различных специальностей выезжают в регионы и бесплатно консультируют детей. Благодаря этому семьям не приходится каждый раз отправляться в Ригу или другие крупные города ради приема у специалиста.