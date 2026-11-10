Световое шоу и большой концерт: что ждет рижан 18 ноября у памятника Свободы

А уже в 20:10 начнется световое представление, которое продлится до 23:00. Особенность шоу заключается в том, что его можно будет посмотреть несколько раз за вечер. Каждый показ будет длиться примерно четыре-пять минут, а повторяться представление будет каждые десять минут. Таким образом, даже те, кто не успеет к началу светового шоу, смогут увидеть его позднее.