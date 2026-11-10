Световое шоу и большой концерт: что ждет рижан 18 ноября у памятника Свободы
18 ноября с 18:00 у памятника Свободы в Риге пройдут праздничные мероприятия в честь 108-летия Латвии. Гостей ждут выступления музыкантов, большой концерт "Пейзажи свободы" и световое шоу.
В День провозглашения Латвийской Республики площадь у памятника Свободы превратится в праздничную площадку, где музыка, видеопроекции и световые эффекты объединятся в масштабное представление.
Главным событием вечера станет концерт "Пейзажи свободы" (Brīvības ainavas), посвященный природе, культуре и истории Латвии.
Центральным образом праздничного концерта станет могучее дерево - символ латвийского государства, народа и культуры. По замыслу создателей, подобно дереву, которое глубоко укореняется в земле, выдерживает бури и продолжает расти, Латвия на протяжении своей истории преодолевала трудности, сохраняя свои ценности и традиции.
С помощью света, видеопроекций и сценических декораций дерево будет превращаться в различные природные пейзажи Латвии.
"В основе идеи концерта и его репертуара лежат восемь ландшафтов Культурного канона Латвии, которые раскрывают разнообразие природы страны и ее взаимодействие с человеком", - рассказал режиссер концерта Сандис Калниньш.
По его словам, дерево станет объединяющим символом, связывающим разные уголки Латвии, людей и поколения.
Кто выступит на праздничном концерте?
На сцену выйдут известные латвийские исполнители Айя Андреева, Аснате Ранцане, Дагнис Розиньш и Рихардс Мачановскис. Также выступят вокальная группа Neaizmirstulītes и трио Oranžās.
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Музыкальное сопровождение обеспечат Гундарс Цауне, Райтис Аукшмукстс, Кристенс Купчс, Роландс Степановс и Артурс Себрис.
Ведущими праздничного концерта станут актеры Лига Зельге и Мартиньш Бруверис. Режиссером и автором концепции выступает Сандис Калниньш, а над сценографией и видеопроекциями работает Аустра Сникере.
После концерта начнется световое шоу
В 20:00 на площади Свободы прозвучит обращение президента Латвии, после чего собравшиеся исполнят государственный гимн.
А уже в 20:10 начнется световое представление, которое продлится до 23:00. Особенность шоу заключается в том, что его можно будет посмотреть несколько раз за вечер. Каждый показ будет длиться примерно четыре-пять минут, а повторяться представление будет каждые десять минут. Таким образом, даже те, кто не успеет к началу светового шоу, смогут увидеть его позднее.
Программа 18 ноября на площади Свободы
- 18:00-18:45 - концерт фольклорного коллектива Vilkači.
- 19:00-20:00 - праздничный концерт "Пейзажи свободы".
- 20:00-20:10 - обращение президента Латвии и государственный гимн.
- 20:10-23:00 - световое шоу продолжительностью четыре-пять минут с повторением каждые десять минут.
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Праздничный вечер объединит живую музыку и современные визуальные технологии, а площадь Свободы станет одним из центральных мест празднования 108-й годовщины провозглашения Латвийской Республики.