Впервые на Staro Rīga: 52 световых объекта получат специальные аудиоописания
С 15 по 18 ноября с 17:00 до 23:00 в Риге пройдет фестиваль света Staro Rīga. Впервые в его истории все 52 световые инсталляции получат аудиоописания для незрячих и слабовидящих посетителей.
В этом году фестиваль Staro Rīga станет доступнее для людей с нарушениями зрения. Благодаря инициативе организации SOCINTEGRA незрячие и слабовидящие посетители смогут познакомиться со всеми 52 световыми объектами, представленными на улицах, в парках и общественных пространствах столицы.
Для каждой инсталляции подготовлено специальное аудиоописание, которое поможет представить произведение искусства даже тем, кто не может увидеть его самостоятельно.
Аудиодескрипция - это специальное словесное описание визуальных объектов, позволяющее незрячим и слабовидящим людям воспринимать информацию, которая обычно передается через изображение.
В случае Staro Rīga посетители смогут узнать, как выглядит инсталляция, какого она размера, какие цвета в ней используются, как расположены элементы и каким образом меняется свет. Профессионально подготовленные описания также познакомят слушателей с художественной идеей каждого произведения.
Это первый подобный проект за всю историю фестиваля. Инициативу реализует организация SOCINTEGRA, которая занимается развитием доступной среды и расширением возможностей участия людей с нарушениями зрения в культурной жизни.
По словам председателя правления организации Марии Кожариной, проект имеет гораздо более глубокое значение, чем просто создание аудиозаписей.
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"Для нас этот проект - гораздо больше, чем создание аудиоописаний. Это возможность сделать культурное событие действительно открытым для всех, независимо от особенностей зрения", - отметила она.
Кожарина подчеркнула, что важно предоставить незрячим людям возможность самостоятельно знакомиться с искусством и становиться полноценными участниками культурной жизни.
Она также поблагодарила специалистов, работавших над проектом, отметив, что создание качественных аудиоописаний требует особых знаний, внимания к деталям и понимания потребностей аудитории.
Что ждет посетителей Staro Rīga 2026?
В этом году фестиваль пройдет под темой unum momentum, что переводится как "тот самый миг". На четыре вечера Рига превратится в большую галерею светового искусства под открытым небом.
Посетителей ждут 52 инсталляции латвийских и зарубежных художников, аудиовизуальные произведения, световые проекции и необычные художественные решения.
Фестиваль будет проходить с 15 по 18 ноября ежедневно с 17:00 до 23:00.