Впервые на Staro Rīga: 52 световых объекта получат специальные аудиоописания

В этом году фестиваль Staro Rīga станет доступнее для людей с нарушениями зрения. Благодаря инициативе организации SOCINTEGRA незрячие и слабовидящие посетители смогут познакомиться со всеми 52 световыми объектами, представленными на улицах, в парках и общественных пространствах столицы.