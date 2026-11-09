Почти 10 тысяч светящихся цветов! В Риге появится волшебное поле на берегу Даугавы

Главным украшением выставки станет знаменитая инсталляция "Поле света" (Field of Light) британского художника Брюса Манро. Его работы уже видели тысячи посетителей в разных уголках мира - от австралийской пустыни у Улуру и садов Longwood Gardens в США до Великобритании, Южной Кореи, Дании, Мексики и Японии. Теперь этот проект впервые представят в Латвии.