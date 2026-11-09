Почти 10 тысяч светящихся цветов! В Риге появится волшебное поле на берегу Даугавы
С 14 по 18 ноября на берегу Даугавы в районе Андрейсалы пройдет бесплатная выставка светового искусства "Свет зовет к берегу". Главной достопримечательностью станет поле из 9800 светящихся цветов.
В честь 108-й годовщины провозглашения Латвийской Республики территория Riga Waterfront в районе Андрейсалы на пять вечеров превратится в необычное пространство под открытым небом. Здесь представят четыре масштабные световые инсталляции, которые объединят искусство, современные технологии и историю города.
Организаторы приглашают жителей и гостей столицы по-новому взглянуть на берег Даугавы - территорию, которая долгое время была закрыта для свободного посещения, а теперь постепенно преображается.
Главным украшением выставки станет знаменитая инсталляция "Поле света" (Field of Light) британского художника Брюса Манро. Его работы уже видели тысячи посетителей в разных уголках мира - от австралийской пустыни у Улуру и садов Longwood Gardens в США до Великобритании, Южной Кореи, Дании, Мексики и Японии. Теперь этот проект впервые представят в Латвии.
На территории площадью больше футбольного поля установят 9800 тонких светящихся стеблей, каждый из которых заканчивается небольшой световой сферой, напоминающей цветок. Огни будут плавно менять цвета, создавая впечатление огромного цветущего поля, которое оживает с наступлением темноты.
Посетители смогут прогуляться среди светящихся цветов и оказаться внутри необычного пейзажа, где тысячи огней словно дышат в едином ритме.
"Представьте почти 10 тысяч тонких светящихся стеблей, каждый со световой сферой, напоминающей настоящий цветок. Они медленно мерцают и меняют цвета, словно огромное цветущее поле, которое за одну ночь появилось на берегу Даугавы", - рассказывает представитель Riga Waterfront.
Какие еще инсталляции можно будет увидеть?
Помимо знаменитого "Поля света", на выставке представят еще три художественных проекта.
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"Скрытые горизонты" (Apslēptie apvāršņi) - работа латвийского художника Мариса Калве. На берегу Андрейосты появятся необычные объекты и образы: стеклянный резервуар с бирюзовой водой, напоминающий об истории порта, старый лифт, поезд, превращающийся в существо, наполовину похожее на человека, наполовину - на робота, и другие фантастические композиции.
"Трубы электростанции" (Elektrostacijas skursteņi) - световые проекции на бывшей Рижской электростанции, одном из узнаваемых индустриальных сооружений на берегу Даугавы.
Авторы проекта из команды Those Guys Lighting предлагают взглянуть на здание по-новому: место, которое когда-то производило энергию для города, теперь само станет световым объектом.
"Прошлое в будущем" (Pagātne nākotnē) - инсталляция доктора Илзе Эклсы, посвященная связи времен.
По замыслу художницы, прошлое, настоящее и будущее не существуют отдельно друг от друга. Образы будут появляться, накладываться и постепенно изменяться, показывая, как события прошлого продолжают влиять на нашу жизнь.
Когда и где можно увидеть световые инсталляции?
Выставка "Свет зовет к берегу" (Gaisma sauc krastā) пройдет с 14 по 18 ноября на территории Riga Waterfront в районе Андрейсалы, на берегу Даугавы. Посетители смогут прогуляться вдоль набережной и рассмотреть все четыре инсталляции.
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Вход на выставку бесплатный.