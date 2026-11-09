В Риге оживет мир Волшебника Изумрудного города: когда и где можно увидеть сказку на льду

Первоначально представления планировались на 27 и 28 марта 2026 года, однако организаторы были вынуждены перенести их из-за серьезной травмы ноги одной из ведущих артисток. Чтобы дать ей время на восстановление и сохранить качество постановки, показы перенесли на зимний сезон.