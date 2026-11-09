В Риге оживет мир Волшебника Изумрудного города: когда и где можно увидеть сказку на льду
19 декабря в 14:00 в спортивном центре Volvo в Риге состоится семейное ледовое шоу "Волшебник Страны грез". Зрителей ждет путешествие в сказочный мир с участием 24 фигуристов, воздушных акробатов и любимых героев.
В преддверии рождественских праздников в Риге покажут красочное музыкально-театральное представление на льду "Волшебник Страны грез" (Sapņu Zemes Burvis), вдохновленное известной сказочной историей "Волшебник Изумрудного города".
На ледовой арене оживут знакомые персонажи: девочка Дороти и ее верный пес Тото, обаятельный Страшила, Железный Дровосек, Трусливый Лев, загадочные феи и, конечно, сам Волшебник. Вместе с героями зрители отправятся в фантастическое путешествие по Стране грез, где исполняются самые заветные желания.
В представлении примут участие 24 фигуриста высокого уровня из Латвии, Литвы и Эстонии. Среди них - участники чемпионатов мира и Европы, победители и призеры международных соревнований.
Зрители увидят сложные поддержки, головокружительные вращения, прыжки, эффектные парные элементы и синхронные выступления. Но действие развернется не только на льду. Над ареной выступят воздушные гимнасты и акробаты, которые дополнят сказочную историю захватывающими трюками. Особую атмосферу создадут яркие костюмы, декорации, музыка, световые эффекты и театральные постановочные решения.
Над созданием шоу работала большая творческая команда из Латвии: хореографы, художники, сценографы, композиторы, дизайнеры костюмов и специалисты по спецэффектам.
Новое представление подготовила команда, ранее создавшая ледовое шоу "Дюймовочка", которое в прошлом году показывали в Xiaomi Arēna и в других европейских городах.
Продюсером и одной из участниц проекта стала Ольга Райковска-Якушина - мастер спорта международного класса, многократная чемпионка Латвии по танцам на льду, победительница и призер международных соревнований, участница чемпионатов мира и Европы.
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Режиссер-постановщик - Александр Якушин, мастер спорта международного класса и участник чемпионатов мира и Европы. Он также выступал в международных ледовых шоу Disney on Ice и Kings on Ice.
Организаторы обещают зрелищное представление, которое будет интересно как детям, так и взрослым.
Первоначально представления планировались на 27 и 28 марта 2026 года, однако организаторы были вынуждены перенести их из-за серьезной травмы ноги одной из ведущих артисток. Чтобы дать ей время на восстановление и сохранить качество постановки, показы перенесли на зимний сезон.
Новые даты:
- 19 декабря, 14:00 - спортивный центр Volvo, Рига.
- 20 декабря, 14:00 - ледовый холл Огре.
Все ранее приобретенные билеты остаются действительными на новые даты.
Дети до трех лет могут посетить представление бесплатно, если не занимают отдельного места.
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Продолжительность шоу в Риге - с 14:00 до 16:00.