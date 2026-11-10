В Старой Риге устроят необычный карнавал: даже в автобусе можно будет встретить людей в масках
В начале февраля 2027 года улицы Старой Риги заполнят люди в причудливых масках и костюмах, а встретить участников праздника можно будет даже в общественном транспорте. В столице пройдет трехдневный Международный фестиваль традиций масок, во время которого сотни ряженых будут петь, танцевать, устраивать шествия и провожать зиму по старинным обычаям.
С 5 по 7 февраля в Риге состоится 28-й Международный фестиваль традиций масок, объединяющий латвийские и зарубежные фольклорные коллективы. Мероприятие будет посвящено Метени - традиционному латышскому празднику проводов зимы и встречи весны. Гостей ждут необычные костюмы, народная музыка, старинные обряды, игры и праздничные угощения.
Маски из Китая, Румынии и Литвы
Фестиваль откроется в пятницу, 5 февраля, на Ратушной площади. Первый день посвятят знакомству с традициями разных народов. В Ригу приедут гости из Китая, Румынии и Литвы, которые представят свои национальные маски, костюмы, музыку, танцы и обряды.
К ним присоединятся латвийские фольклорные коллективы, сохраняющие старинные традиции ряженья. Посетители смогут увидеть, насколько по-разному люди в разных странах представляли себе духов, животных и фантастических существ, чьи образы использовались во время зимних праздников.
Более 200 участников и большое шествие по Старой Риге
Главные гулянья развернутся в субботу, 6 февраля, с 12:00 до 18:00. В Старой Риге соберутся более 200 участников фольклорных ансамблей и групп ряженых из разных регионов Латвии, а также зарубежные гости.
Читайте продолжение после рекламы
Одним из центральных событий станет большое костюмированное шествие. Участники пройдут от Ратушной площади по улицам Калькю, Скарню, Аудею и Вальню, затем вернутся на Калькю, выйдут к площади Ливу и завершат шествие на Ратушной площади.
В течение дня на Ратушной площади можно будет посмотреть представления ряженых, поучаствовать в состязаниях на силу, посетить творческие мастерские и праздничную ярмарку. В программе также предусмотрены катание на санях и традиционные угощения.
Особая атмосфера ожидается и на площади Ливу. Здесь появится латгальское подворье, где фольклорные коллективы из Латгале познакомят посетителей с местными обычаями празднования Метени, известного в этом регионе как Айзгавенис. С 12:00 до 15:00 здесь будут звучать песни, проходить танцы и народные развлечения.
Организаторы приглашают зрителей не ограничиваться наблюдением за происходящим, а самим прийти в масках. Причем необязательно иметь традиционный костюм - подойдет и современный вариант. Для желающих изготовить маску непосредственно на празднике предусмотрены мастерские.
Ряженые появятся даже в общественном транспорте
Пожалуй, самая необычная часть фестиваля запланирована на воскресенье, 7 февраля. В этот день участники костюмированных групп будут добираться до Старой Риги на общественном транспорте, превращая обычную поездку в часть народного праздника.
Читайте продолжение после рекламы
По задумке организаторов, ряженые будут вовлекать в веселье не только прохожих, но и пассажиров, оказавшихся рядом с ними по дороге. Поэтому неожиданная встреча с людьми в масках может произойти еще до прибытия на основную площадку фестиваля.
С 12:00 до 15:00 главные события развернутся на площади Ливу, куда соберутся участники из разных регионов Латвии. Здесь пройдут народные игры, выступления фольклорных коллективов и знакомство с традиционными блюдами, связанными с проводами зимы.
Еще одной особенностью воскресной программы станет старинный обычай хвастовства. В латышской традиции Метени похвастаться своими достижениями вовсе не считалось чем-то плохим. Напротив, люди верили, что рассказы о собственных успехах помогают привлечь удачу и благополучие на будущий год. В праздничном хвастовстве смогут поучаствовать фольклорные коллективы, артисты, предприниматели Старой Риги и владельцы ресторанов.
Все мероприятия фестиваля 5-7 февраля будут бесплатными. Основные площадки расположатся на Ратушной площади, площади Ливу и прилегающих улицах Старой Риги.