От Лиепаи до Резекне: когда и где в Латвии будут торжественно зажигать рождественские елки
До Рождества остается еще больше месяца, но праздничная атмосфера придет в латвийские города значительно раньше. Уже в конце ноября на центральных площадях начнут зажигать главные елки, а некоторые самоуправления подготовили не только торжественные церемонии, но и концерты, ярмарки, представления и развлечения для детей.
Лиепая - 27 ноября
Одной из первых главную рождественскую елку зажжет Лиепая. Праздник состоится в пятницу, 27 ноября, на площади Рожу. Торжественное включение праздничных огней запланировано на 19:00.
В течение дня жителей и гостей города приглашают насладиться рождественской атмосферой, праздничной музыкой и угощениями. Кульминацией вечера станут зажжение главной елки и праздничный концерт, который продлится ориентировочно до 20:00. Вход бесплатный.
Рига - 28 ноября
В столице главную рождественскую елку на Ратушной площади планируется зажечь в субботу, 28 ноября.
Уже на следующий день, 29 ноября, в городе начнется праздничная программа Адвента и Рождества, которая продлится до 26 декабря. Точное время зажжения главной елки и участники праздничного концерта пока не объявлены.
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Вентспилс - 28 ноября
В Вентспилсе главную рождественскую елку зажгут в субботу, 28 ноября, на площади Лиелайс. Праздничные мероприятия будут проходить с 15:00 до 19:00.
На площади откроется рождественская ярмарка, где посетители смогут приобрести изделия местных ремесленников, подарки, продукты домашних производителей и праздничные угощения. Кроме того, организаторы обещают культурную программу, которая будет продолжаться в течение второй половины дня.
Юрмала - 28 ноября
В Юрмале главную рождественскую елку зажгут 28 ноября в Майори, на улице Йомас. В этот день также откроется праздничный променад маленьких рождественских елок.
В программе запланированы концерты, творческие мастерские, праздничная ярмарка и театрализованное представление, посвященное зажжению главной елки. Посетителей ждут развлечения для всей семьи.
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Одновременно в городе стартует Юрмальский фестиваль света, который продлится с 28 ноября 2026 года до 10 января 2027 года. В разных частях курортного города появятся праздничные украшения и световые объекты. Подробную программу открытия фестиваля самоуправление опубликует позднее.
Даугавпилс - 29 ноября
В Даугавпилсе главная рождественская елка засияет в воскресенье, 29 ноября, на площади Виенибас. Начало праздничного мероприятия запланировано на 17:00.
По информации туристических организаций, церемония будет сопровождаться рождественскими песнями. Праздничный вечер ознаменует начало рождественского сезона в городе. Полная программа пока не опубликована.
Елгава - 29 ноября
В Елгаве главную праздничную елку зажгут 29 ноября в 17:00 на площади Герцога Екаба. В этом году в церемонии примут участие персонажи Елгавского театра Адольфа Алунана.
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Праздничные мероприятия начнутся раньше: с 14:00 до 19:00 на площади будет работать ярмарка, посвященная началу Адвента и приближению Рождества. Посещение церемонии бесплатное.
Валмиера - 29 ноября
В Валмиере рождественскую елку торжественно зажгут 29 ноября в 17:00. Мероприятие пройдет в центре города и, согласно опубликованному календарю Валмиерского культурного центра, продлится ориентировочно до 18:00.
Пока организаторы сообщили только дату, время и место проведения. Подробности праздничной программы ожидаются позднее.
Цесис - 29 ноября
В Цесисе главную рождественскую елку зажгут 29 ноября в 16:00 на площади Виенибас. Дата и время указаны в официальном городском календаре мероприятий.
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В тот же день праздничные церемонии состоятся и в других населенных пунктах Цесисского края. В Аугшлигатне елку зажгут в 16:00, в Лигатне и Приекули - в 18:00.
Тукумс - 29 ноября
В Тукумсе главная рождественская елка засияет 29 ноября в 17:00 на улице Талсу, 4. В этом году церемония станет частью более масштабного праздничного проекта, который предусматривает создание необычных световых объектов в городе.
В первое воскресенье Адвента здесь откроют четыре тематические инсталляции. Среди них - световое оформление, связанное с улицей Пиена, зеркальное пианино на железнодорожной станции и зеркальный объект на улице Талсу. В лютеранской церкви также появится композиция из 300 серебристых елей. Посещение праздничных объектов и церемонии зажжения елки бесплатное.
Резекне - 6 декабря
В Резекне главную рождественскую елку зажгут несколько позднее - в воскресенье, 6 декабря. Праздник состоится в парке Фестивала на улице Пилс, 17.
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С 15:00 до 19:00 здесь будет проходить рождественская ярмарка, на которой можно будет приобрести изделия ремесленников, подарки, сладости и продукцию местных производителей.
Для посетителей подготовлены выступления детских и молодежных коллективов, площадка с животными и встреча с Дедом Морозом.
Где еще известны даты?
Не только крупнейшие города уже определились с началом рождественского сезона. В нескольких других населенных пунктах Латвии также опубликованы даты и первые подробности праздничных мероприятий.
В Смилтене елку зажгут 29 ноября в 18:00 на площади Базницас. Посетителей ждет музыкальное представление под открытым небом по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена о трубочисте и пастушке, а также встреча с Дедом Морозом.
В Марупе праздник состоится 29 ноября во дворе местного Дома культуры на улице Даугавaс, 29. С 16:00 до 19:00 будет работать рождественская ярмарка, а в 18:00 состоится зажжение елки.
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В Лимбажи главную елку зажгут 29 ноября в 17:00 возле здания самоуправления на улице Ригас, 16. В программе заявлено праздничное мероприятие с детскими персонажами Тутой и Лисой. В Салацгриве зажжение городской елки запланировано на 6 декабря, но время пока не опубликовано.