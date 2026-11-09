Новый год без второй половинки: в Риге устроят праздник для 250 одиноких людей
Новый год принято встречать с семьей, друзьями или любимым человеком, но что делать тем, кто пока не нашел свою вторую половинку? В Риге решили устроить отдельную новогоднюю вечеринку для свободных людей, где можно будет не только встретить 2027 год, но и завести новые знакомства. Организаторы рассчитывают собрать не менее 250 участников.
Вечеринка Singles Only New Year's Party состоится 31 декабря в помещении Angārs в Таллинском квартале, по адресу улица Таллинас, 10-3. Подобное мероприятие в латвийской столице пройдет уже третий год подряд, причем на этот раз организаторы планируют увеличить количество участников.
Главное условие участия - отсутствие второй половинки. Вечеринка предназначена для свободных людей в возрасте от 25 лет, которые не против новых знакомств. При этом приходить строго поодиночке необязательно: можно взять с собой друзей, если они также соответствуют условиям мероприятия.
Как будут знакомиться участники?
Организаторы предусмотрели специальные активности, которые должны помочь незнакомым людям начать общение. В программе запланированы игры для знакомства, различные задания, конкурсы и общение в небольших группах.
Для тех, кому некомфортно приходить на мероприятие одному, придумали отдельное решение. За день до вечеринки участники смогут присоединиться к группе в WhatsApp для людей своего пола и заранее договориться с кем-нибудь пойти вместе.
С 21:00 до 23:40 основное внимание будет уделено знакомствам и общению. Незадолго до полуночи состоится новогоднее поздравление, после чего гости встретят наступление 2027 года.
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После полуночи начнется музыкальная часть программы. На вечеринке выступит Anete Porga Music, а танцы и общение продлятся до четырех часов утра. Для мероприятия предусмотрены два зала, ведущим станет Янис Биезайс.
Сколько стоит встретить Новый год в компании незнакомцев?
Вход на мероприятие платный, причем стоимость билетов будет увеличиваться по мере приближения праздника.
До 30 ноября билет стоит 65 евро, с 1 по 21 декабря - 75 евро, с 22 по 30 декабря - 85 евро, а непосредственно 31 декабря - 95 евро.
В стоимость включен приветственный бокал игристого напитка в полночь, в том числе предусмотрен безалкогольный вариант. Остальные напитки можно будет приобрести в баре.
Двери откроются в 20:00, основная программа начнется в 20:30. Дресс-код предполагает праздничную одежду с красным элементом, а общение и проведение программы будут проходить на латышском и английском языках.