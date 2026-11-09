Новый год без второй половинки: в Риге устроят праздник для 250 одиноких людей

Главное условие участия - отсутствие второй половинки. Вечеринка предназначена для свободных людей в возрасте от 25 лет, которые не против новых знакомств. При этом приходить строго поодиночке необязательно: можно взять с собой друзей, если они также соответствуют условиям мероприятия.