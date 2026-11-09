В Латвии концертный зал засыплют 30 тоннами песка ради представления, получившего мировое признание
В апреле 2027 года один из самых известных концертных залов Латвии превратится в настоящий пляж. Внутрь здания завезут 30 тонн песка, на котором расположатся отдыхающие в купальниках, с полотенцами и пляжными принадлежностями. Но необычное зрелище будет не развлекательной инсталляцией, а частью всемирно известной оперы-перформенса, удостоенной одной из самых престижных наград в современном искусстве.
Пляж прямо посреди концертного зала
С 8 по 11 апреля 2027 года в Лиепае покажут необычную литовскую оперу-перформанс Sun & Sea, которая впервые будет представлена в Латвии. Постановка пройдет в концертном зале Lielais dzintars в рамках программы Лиепаи как Культурной столицы Европы 2027 года.
Для этого большой зал полностью преобразят. В партерную часть завезут около 30 тонн настоящего песка, создав искусственный пляж. На нем расположатся артисты в купальниках, с пляжными полотенцами и другими привычными атрибутами летнего отдыха.
При этом зрители будут наблюдать за происходящим не из обычных кресел перед сценой, а сверху, с первого и второго балконов. Это позволит увидеть всю картину целиком, словно с высоты птичьего полета.
С первого взгляда происходящее будет напоминать обычный день на морском побережье. Кто-то лежит на полотенце, кто-то читает книгу, разговаривает или просто наслаждается отдыхом. Однако постепенно персонажи начинают петь, и становится понятно, что перед зрителями разворачивается необычная опера.
Почему отдыхающие на пляже вдруг начинают петь?
Sun & Sea объединяет современную оперу, театральное представление и визуальное искусство. Вместо привычных оперных декораций, торжественных костюмов и драматических сцен здесь показывают повседневную жизнь обычных людей.
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Герои постановки разговаривают о работе, отдыхе, путешествиях, усталости и мелких бытовых заботах. Но за этими непринужденными разговорами постепенно раскрываются куда более серьезные темы - изменение климата, чрезмерное потребление, загрязнение окружающей среды и отношения человека с природой.
Создательницы спектакля используют юмор и иронию. Пока персонажи беззаботно отдыхают на песке, их песни напоминают о проблемах, которые человечество предпочитает не замечать.
Необычен и сам формат постановки. Зрители словно случайно подглядывают за жизнью отдыхающих, но при этом слышат их мысли, переживания и истории. Отсутствие привычной театральной дистанции создает ощущение, что происходящее может случиться на любом настоящем пляже.
Постановка уже получила одну из самых престижных наград мира
Авторами Sun & Sea стали три литовские художницы - режиссер Ругиле Барджюкайте, драматург Вайва Грайните и композитор Лина Лапелите.
Международную известность проект получил в 2019 году на Венецианской биеннале современного искусства. Тогда литовский павильон превратили в искусственный пляж, а посетители наблюдали за происходящим с верхнего яруса здания.
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Необычная работа привлекла внимание международной художественной общественности и получила Золотого льва за лучшее национальное участие - главную награду Венецианской биеннале в этой категории. После успеха в Венеции постановку представляли в разных странах мира. Теперь ее смогут увидеть и жители Латвии.
Одна из авторов проекта, Вайва Грайните, отмечала, что проведение спектакля именно в Лиепае имеет особое значение. Близость Балтийского моря возвращает постановку к месту, которое вдохновило ее создательниц.
По словам драматурга, в основе спектакля лежат не только современные впечатления, но и воспоминания детства, проведенного у Балтийского моря, а также наблюдения за жизнью прибрежных жителей.
Когда можно увидеть необычную оперу и сколько стоят билеты?
Представления Sun & Sea пройдут в Лиепае с четверга, 8 апреля, по воскресенье, 11 апреля 2027 года. В каждый из четырех дней запланировано несколько представлений.
Место проведения - концертный зал Lielais dzintars, улица Радио, 8.
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Стоимость билетов начинается от 55 евро. Приобрести их можно в кассах Biļešu paradīze и на сайте bilesuparadize.lv.
Организаторы обращают внимание на необычную особенность мероприятия: зрительских сидячих мест не предусмотрено. Наблюдать за оперой можно будет стоя на первом и втором балконах концертного зала.
Постановка станет частью масштабной программы Liepāja 2027, в рамках которой город получит статус Культурной столицы Европы. Всего на протяжении года в Лиепае, Южнокурземском и Кулдигском краях планируется провести более 500 культурных мероприятий, включая концерты, выставки, театральные постановки и международные фестивали.